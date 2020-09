GsiWar das alles, ?

Gsi, ein Unternehmen aus dem Markt "Halbleiter", notiert aktuell (Stand 02:56 Uhr) mit 6.37 USD deutlich im Plus (+1.78 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Die Aussichten für Gsi haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Gsi erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -24,2 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um 14,31 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -38,5 Prozent im Branchenvergleich für Gsi bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 15,03 Prozent im letzten Jahr. Gsi lag 39,22 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Gsi-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Gsi vor. Zusammengefasst erhält Gsi von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Gsi verläuft aktuell bei 7,02 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 6,37 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -9,26 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 6,42 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Gsi-Aktie der aktuellen Differenz von -0,78 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

