Gruselig? 180 Clowns versammeln sich in Brandenburg - für Hoffnung und Freude (FOTO)

Berlin/Joachimsthal (ots) -Der Werbellinsee wird zum Schauplatz für rund 180 Clowns. Vom 6.bis zum 9. Juni kommen internationale ROTE NASEN Künstler aus zehnLändern zusammen, um der Angst das Gruseln zu lehren. Clowns vonÖsterreich bis Palästina trainieren die hohe Kunst des Freudemachensund Hoffnungbringens - für Menschen in Krankenhäusern,Senioreneinrichtungen und Flüchtlingsunterkünften."Die Arbeit mit kranken Kindern, demenziell erkrankten Seniorenund Geflüchteten ist herausfordernd und braucht nebenEinfühlungsvermögen spezielle künstlerische Fähigkeiten. Alle ROTENASEN Clowns müssen sich daher fortwährend weiterbilden.Grenzüberschreitend im internationalen Rahmen geht das natürlichbesonders gut", so Reinhard Horstkotte, künstlerischer Leiter vonROTE NASEN Deutschland. Seminare zu "Trauma und Flucht" oder "Demenz"finden ebenso statt wie zu Akrobatik oder Pantomime.Gekrönt wird die Clownconvention am 8. Juni durch das ersteinternationale Clownrugby-Turnier mit anschließendemWeltrekordversuch für das Guinness-Buch der Weltrekorde, Disziplin:Meiste Rugbypässe - von Clown zu Clown.Über ROTE NASEN Deutschland e.V.Der gemeinnützige Verein ROTE NASEN sieht seine Aufgabe darin,leidende Menschen mit der Kraft des Humors zu stärken und ihnen inschweren Zeiten Heiterkeit und neuen Mut zu schenken. ROTE NASENClowns sind speziell ausgebildete Künstler. Botschafter von ROTENASEN ist der weltbekannte Star-Tenor Rolando Villazón.ROTE NASEN Deutschland e.V. ist spendenorganisiert und Partner derinternationalen Organisation RED NOSES Clowndoctors International.Die ROTE NASEN Gruppe ist in 10 Ländern tätig und damit die operativgrößte Vereinigung von Clowns in medizinischen und sozialenEinrichtungen. Im internationalen Verbund besuchen jährlich 326 ROTENASEN Clowns rund 705.800 Menschen in 663 medizinischen und sozialenInstitutionen.