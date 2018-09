Gruppenpsychotherapie: Häufig eine wirksame Therapieform

--------------------------------------------------------------Dossier Gruppentherapiehttp://ots.de/Hj4SvB--------------------------------------------------------------München (ots) - Gruppenpsychotherapie ist in vielen Fällen eineeffektive und kostengünstige Alternative zur Einzeltherapie. Sie kannbei verschiedenen psychischen Erkrankungen förderlich sein, wieUntersuchungen der Universität Jena zeigen. Dabei hilft diepsychische und soziale Dynamik in der Gruppe, Therapieziele zuerreichen. Denn Patienten fällt es in einer Gemeinschaft oftmalsleichter, über ihre Probleme und die damit verbundenen Gefühle zureden.Besonders bei psychischen Erkrankungen, die sich auf das sozialeUmfeld beziehen beziehungsweise auswirken, kann eineGruppenpsychotherapie sehr hilfreich sein. Viele Menschen haben durchschlechte Erfahrungen in der Kindheit Probleme, zufriedenstellendeBeziehungen zu anderen aufzubauen oder ihre eigenen Gefühle sowieBedürfnisse wahrzunehmen und auszudrücken. Bei derGruppenpsychotherapie kommen mehrere Patienten in einer Gruppezusammen und werden dort gemeinsam behandelt. Mithilfe der sozialenDynamik in dieser Gruppe können soziale Situationen geprobt underlebt werden. Dem Einzelnen wird somit der Zusammenhang zwischenseinen aktuellen Gefühlen sowie Verhaltensweisen und ihren Ursachenin der Kindheit deutlich gemacht. So entwickelt er allmählichalternative, günstigere Denk- und Verhaltensweisen.Die Gruppenpsychotherapie wird, ebenso wie eine Einzeltherapie,ambulant oder als Teil einer stationären oder teilstationärenBehandlung durchgeführt. Eine ambulante Therapie findet meist einmalin der Woche statt, eine stationäre Gruppentherapie meist mehrmalspro Woche. Dabei ist die Größe der Therapiegruppen variabel. Siebeginnt ab vier Patienten, kann jedoch auch aus acht bis zehnTeilnehmern bestehen. In der Regel sitzen die Teilnehmer im Kreis,sodass sie sich gegenseitig ansehen. Ein Treffen dauert zumeist 90Minuten und kann einem bestimmten Ziel oder Ablauf folgen, odervöllig frei gestaltbar sein. Es gibt sowohl geschlossene als auchoffene Gruppen. Eine geschlossene Gruppe besteht vom Anfang bis zumEnde aus den gleichen Teilnehmern. Es können also keine neuendazukommen. Häufiger ist allerdings die offene Gruppe, bei der neueTeilnehmer die frei gewordenen Plätze einnehmen.Untersuchungen an der Universität Jena haben gezeigt, dass eineGruppenpsychotherapie ein sehr erfolgreiches therapeutischesInstrument ist, das eine Vielzahl sinnvoller Indikationen zurVerfügung stellt. Sie ist bei verschiedenen psychischen Erkrankungenoft genauso hilfreich wie eine Einzeltherapie. Die soziale Dynamikeiner Gruppe trägt dazu bei, dass es schneller und effizienter zuVeränderungen kommt. Zudem ist sie kostengünstiger undressourcenschonender als eine Einzeltherapie. Allerdings sollten nurPatienten an einer Gruppentherapie teilnehmen, die sich vorstellenkönnen, im Kreis anderer Betroffener über ihre Probleme und Gefühlezu sprechen. Fällt es einem Patienten schwer fällt, sich in einerGruppe zu öffnen, kann sich das nachteilig auf den Therapieerfolgauswirken.Tipp: Hat der Therapeut, der die Gruppe leitet, eineKassenzulassung für Psychotherapie, werden die Kosten für dieGruppentherapie - ebenso wie bei einer Einzeltherapie - von dengesetzlichen Krankenkassen übernommen. Es ist also sinnvoll, einenzukünftigen Therapeuten darauf anzusprechen, ob die Kosten für eineGruppentherapie von der Krankenkasse übernommen werden.Ansprechpartner Presse:Ulrike PropachKommunikationsmanagementTel. 08342 - 91 83 471Mobil 0178 - 41 55 391presse@therapie.deAnsprechpartner therapie.de:"pro psychotherapie e.V."Dipl.-Psych. Fritz PropachLandwehrstr. 3580336 MünchenTel. 089 - 72 99 75 36psyche@therapie.dewww.therapie.deOriginal-Content von: pro psychotherapie e.V., übermittelt durch news aktuell