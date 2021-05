Gruner + Jahr zieht nicht in die Hafencity - neuer Standort gesucht

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr sucht für seinen geplanten Umzug innerhalb Hamburgs ein neues Ziel.



Das ursprünglich in der Hafencity geplante Neubauprojekt wird nicht fortgeführt, wie der Verlag am Donnerstag in Hamburg mitteilte. "Das Bauprojekt am Lohsepark lag bereits mehr als drei Jahre hinter dem Zeitplan, wir können und möchten hier nun nicht länger warten", sagte Geschäftsführer Oliver Radtke laut Mitteilung. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir eine andere passende Immobilie in Hamburg finden." Gruner + Jahr bekannte sich ausdrücklich zum Medienstandort Hamburg. Die Hansestadt bleibe "auch in Zukunft die Heimat für den Verlag und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter".

Die Bertelsmann-Tochter will ihren Sitz am elbnahen Baumwall verlassen. Das markante und unter Denkmalschutz stehende Gebäude ist bereits verkauft. Der Umzug zum Lohsepark der Hafencity sollte eigentlich 2021 erfolgen. Dort wäre der Verlag Nachbar unter anderem des "Spiegel"-Verlagsgebäudes sowie von Kultureinrichtungen gewesen, darunter den Deichtorhallen.

Den geplanten Neubau hatte G+J 2018 präsentiert. Nach früheren Angaben sollte ein Ensemble mit mehr als 75 000 Quadratmetern Bruttogrundfläche entstehen, das neben dem Sitz von G+J weitere Büroflächen sowie eine Wohnbebauung, gastronomische Angebote und kulturelle Ausstellungsflächen enthalten sollte.

Hamburgs Senator für Kultur und Medien, Carsten Brosda (SPD), bedauerte, "dass sich die Planungen für einen neuen Unternehmenssitz von Gruner + Jahr am Lohsepark nicht realisieren". Zugleich begrüßte er das "klare und eindeutige Statement zum Standort Hamburg", das auch Bertelsmann-Chef Thomas Rabe in einem Gespräch mit Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher gegeben habe. Die Hansestadt werde "den neu aufzunehmenden Prozess der Suche nach einem Standort konstruktiv begleiten".

Gruner + Jahr zählt zu den großen Medienunternehmen und den wichtigen Arbeitgebern der Hansestadt. Die Zahl der Beschäftigten des Verlages liegt in Hamburg seit vielen Jahren konstant um 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter./kf/DP/zb