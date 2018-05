Gruner + Jahr startet neuartiges Food- und Gastronomie-Magazin B-EAT im Premiumsegment

Hamburg (ots) - Gruner + Jahr bringt im Herbst im Premiumsegmentdas innovative hochwertige Food- und Gastronomie-Magazin B-EAT aufden Markt. Es berichtet über die aktuell besten Restaurants inDeutschland und der Welt. Dabei testet das Magazin nicht nuraußergewöhnliche Neueröffnungen, sondern entdeckt auchRestaurant-Klassiker wieder neu und gibt Insidertipps. Die Redaktionschaut zudem hinter die Kulissen und porträtiert Menschen aus derFood- und Gastro-Welt, die etwas bewegen: Köche, Winzer, Bartender,Ökobauern, Foodaktivisten und Gastroposophen. Dabei kommt das MagazinMachern und Stars, aber auch unentdeckten Talenten und Aufsteigernder Gourmetszene nahe, zeigt, was sie antreibt und wie sie arbeiten.Die weiteren Themen des Magazins reichen von angesagten kulinarischenReisezielen und aktuellen Foodtrends bis zu Neuigkeiten undWissenswertem aus der Welt der Esskultur. Das Heft richtet sich analle, die gern gut essen gehen, denen es wichtig ist, das richtigeRestaurant zu kennen, auch auf Reisen, und die sich für das Wirkenund Schaffen der großen Köche unserer Zeit interessieren. Deshalbträgt das Magazin auch die Begriffe FOOD, TRAVEL und CHEFS in seinemLogo.B-EAT startet im September im Handel. Das Magazin entstand imRahmen der Grünen Wochen 2017 bei Gruner + Jahr unter der Leitung vonBEEF!-Chefredakteur Jan Spielhagen. "Restaurants sind die neuenKathedralen und die Köche die neuen Superstars. Dafür haben wir jetztmit unserer geballten Food-Kompetenz ein Magazin voll Enthusiasmusund echten Typen entwickelt. B-EAT wird das neue kulinarische undgastronomische Leitmedium im deutschsprachigen Raum sein", sagtChefredakteur Jan Spielhagen.Pressekontakt:Isabelle HaeslerPR / Kommunikation FoodGruner + Jahr GmbH & Co KG20459 HamburgTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 37 06E-Mail haesler.isabelle@guj.deOriginal-Content von: Gruner + Jahr GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell