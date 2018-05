Gruner + Jahr startet Magazin mit Guido Maria Kretschmer

Hamburg (ots) - Im Herbst 2018 bringt Gruner + Jahr ein neuesMagazin in Zusammenarbeit mit Guido Maria Kretschmer heraus. DasMagazin wird monatlich erscheinen. Verantwortlich ist einRedaktionsteam um BRIGITTE-Chefredakteurin Brigitte Huber, diebereits BARBARA erfolgreich mitentwickelt hat.Gruner + Jahr hat mit BARBARA vor über zwei Jahren ein erstesPersönlichkeitsmagazin auf dem deutschen Zeitschriftenmarktetabliert. Mit Erfolg: BARBARA verkauft über 115.000 Hefte. ZuJahresbeginn brachte der Hamburger Verlag DR. v. HIRSCHHAUSENS STERNGESUND LEBEN auf den Markt, von dessen erster Ausgabe sogar 205.000Exemplare verkauft wurden. Im Frühjahr folgte JWD gemeinsam mit JokoWinterscheidt. Hier lag die erste Ausgabe bei guten 70.000 Verkäufen.Iliane Weiß, Gruner + Jahr-Publisher WOMEN, PEOPLE & FASHION: "Wirglauben, dass der Erfolg auf der Sehnsucht der Menschen nachIdentifikation gründet. Mit Guido Maria Kretschmer haben wir eineweitere Persönlichkeit, die Fans begeistert und viel von sich selbstin das Magazin geben wird. Dieses Subjektive macht diePersönlichkeitsmagazine aus. Und Guido, das kann ich versprechen, istsehr subjektiv, sehr empathisch, sehr mutig und sehr klug. Das wirdein Magazin, das Spaß macht."Pressekontakt:BRIGITTEStellv. Leiterin MarkenkommunikationMaike PelikanGruner + Jahr GmbH & Co KGTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.deOriginal-Content von: Gruner + Jahr GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell