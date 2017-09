Gruner + Jahr startet JOKO - eine neue Zeitschrift mit Joko Winterscheidt

Hamburg (ots) - Gruner + Jahr bringt in Zusammenarbeit mit JokoWinterscheidt ein Lifestyle- und Zeitgeistmagazin auf den Markt. DieZeitschrift wird JOKO heißen und im Frühjahr 2018 in den Handelkommen. Verantwortlich zeichnet ein Team um STERN-ChefredakteurChristian Krug.Pressekontakt:Sabine GrüngreiffLeiterin MarkenkommunikationGruner + Jahr GmbH & Co KGTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deInternet: www.guj.deOriginal-Content von: Gruner + Jahr GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell