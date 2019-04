Gruner + Jahr macht Nachhaltigkeit zu einem zentralen Unternehmensziel

Hamburg (ots) - Gruner + Jahr erklärt Nachhaltigkeit zu einemseiner zentralen Unternehmensziele. Dafür schafft der HamburgerVerlag die Position des Chief Sustainability Officers. Die Aufgabewird Ulrike Penz übernehmen. Die 32-jährige Kommunikations- undNachhaltigkeitsexpertin berichtet direkt an Julia Jäkel, CEO Gruner +Jahr.Bis Ende des Jahres wird Gruner + Jahr eine Bestandsaufnahmevornehmen und eine erste Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln, diesämtliche bereits laufende Initiativen und Projekte des Verlagszusammenführt sowie künftige Handlungsfelder und Ziele definiert. DerVerlag betrachtet Nachhaltigkeit gleichermaßen unter ökonomischen,sozialen und ökologischen Aspekten. So soll der Fokus auf diesesThema auch dazu beitragen, neue Impulse für die weitereTransformation des Verlags zu erhalten.Gruner + Jahr-CEO Julia Jäkel: "Wir haben verstanden.Nachhaltigkeit ist eine der größten Aufgaben unserer Zeit. Es reichtuns nicht mehr, in unseren Medien über das Thema zu berichten und unsin vielen Einzelprojekten zu engagieren - etwa mit unserem seit 1989aktiven Verein GEO schützt den Regenwald e.V., mit kostenfreienAngeboten zur Gesundheitsvorsorge für unsere Mitarbeiter oder auchbeim Bau unseres neuen Verlagshauses, das die höchsten Anforderungenan das Umweltzeichen der HafenCity erfüllen wird. Wir machenNachhaltigkeit nun zu einem Teil unserer Strategie, denn Kreativitätund Innovation in allen Bereichen ist es, was uns antreibt. Heute istder Tag, an dem wir uns auf den Weg machen. Wir werden viel lernenund sicherlich auch mal Kritik einstecken. Die Kolleginnen undKollegen bei Gruner + Jahr und alle außerhalb des Verlags sindeingeladen, Ideen und Anregungen mit uns zu teilen. Für uns ist dasder stärkste Ansporn, ein noch besseres Unternehmen zu werden."Pressekontakt:Frank ThomsenLeiter Kommunikation + Marketing20444 HamburgTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 31 13E-Mail thomsen.frank@guj.dewww.guj.dewww.twitter.com/grunerundjahrwww.facebook.com/grunerundjahrOriginal-Content von: Gruner + Jahr GmbH, übermittelt durch news aktuell