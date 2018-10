Gruner + Jahr launcht GUIDO, das neue Magazin von und mit Guido Maria Kretschmer (FOTO)

Hamburg (ots) -Am 25. Oktober erscheint die erste Ausgabe von GUIDO, dem neuenMagazin von und mit Guido Maria Kretschmer. Der Verlag Gruner + Jahrknüpft damit an seine erfolgreichen Persönlichkeitsmagazine wieBARBARA, "JWD." und DR. v. HIRSCHHAUSENS STERN GESUND LEBEN an. Dasneue Frauenmagazin wird sich durch die besondere Tonalität von GuidoMaria Kretschmer auszeichnen, die respektvoll, herzenswarm und immerehrlich ist. Thematische Schwerpunkte sind Mode,Mutmacher-Geschichten und Gastlichkeit mit besonderem Fokus auf Foodund Living.Guido Maria Kretschmer, Editor-at-Large: "Für mich wird mit meinemeigenen Magazin ein Traum wahr. Ich bin aufgeregt, sehr stolz unddankbar, ein so wunderbares und erfahrenes Redaktionsteam an meinerSeite zu wissen."Die Modeexpertise und -beratung des Designers kommt in vielenFormaten und Rubriken des Heftes zum Tragen, beispielsweise tretenbei der "Style Challenge" vier Frauen mit ihren Looks gegeneinanderan und bemühen sich um Guidos Gunst. Die Shopping Map, bekannt ausdem TV-Format Shopping Queen, zeigt in der ersten Ausgabe, wo dieaktuelle Shopping Queen aus Hannover ihre Kleidungsstücke erworbenhat. In der Rubrik "Guido, geht das so?" hilft Guido Maria Kretschmerbeim Aussuchen des Outfits für das erste Date. Außerdem im Heft: EinSchnittmuster für das kleine Schwarze, das manchmal auch ein großesDunkles sein kann. Ein weiteres Herzstück des Magazins sind dieMutmacher-Geschichten: In dem Format "Unter vier Augen" trifft Guidoz.B. außergewöhnliche Frauen, die sich an ihn wenden, zu einempersönlichen Gespräch. In GUIDO finden sich auch klassische Rubriken- allerdings im Guido-Style - aus den Bereichen Food beispielsweise"Mutters kocht am Besten" oder "Ein Steak drei Outfits" und Living"Willkommen zu Hause" oder "Aufmöbeln".Brigitte Huber, Chefredakteurin BRIGITTE-Gruppe, BARBARA undGUIDO: "GUIDO ist das Magazin, das die Frauen liebt, wie sie sind.Bei uns gibt es keinen Druck und keinen moralisierenden Zeigefinger.Wir wollen unterhalten, inspirieren und beraten und vor allen Dingen,den Frauen ein gutes Gefühl geben."Iliane Weiß, Publisher WOMEN, PEOPLE & FASHION: "Guido MariaKretschmer ist der heimliche beste Freund fast jeder Frau. Er lässtdie Frauen strahlen und holt immer das Beste aus ihnen heraus. Erbringt ihnen Wärme, Respekt und Ehrlichkeit entgegen. Dafür liebensie ihn. Das macht ihn einmalig. Das hat uns so inspiriert, dass wirdaraus ein Magazinkonzept entwickelt haben. GUIDO ist übrigens daserste Frauenmagazin mit Männernamen."Begleitet wird die Neueinführung von GUIDO von eineraufmerksamkeitsstarken Einführungskampagne mit dem Claim: "Eine vonEuch". Das Bruttomediavolumen umfasst rund 1,2 Mio. Euro und einenumfangreichen Print- und Digital-Flight sowie eine TV-Kampagne imRahmen der Sendung Shopping Queen (VOX).GUIDO erscheint zum Copypreis von 3,80 Euro mit einer Druckauflagevon 250.000 Exemplaren und mit zehn Ausgaben jährlich.Pressekontakt:Stv. Leitung MarkenkommunikationMaike PelikanGruner + Jahr GmbHTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, GUIDO, übermittelt durch news aktuell