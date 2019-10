Gruner + Jahr holt Mediengruppe RTL Deutschland als Greenhouse-Partner an Bord / Eva Messerschmidt und Tim Adler übernehmen Führung (FOTO)

Hamburg / Köln (ots) -Gruner + Jahr macht die Mediengruppe RTL Deutschland zum Partnerseines Innovation Lab Greenhouse. Das Ziel der Zusammenarbeit ist,mit dem geballten Knowhow aus Print, Online, Video, Audio und AdTechMärkte und Zielgruppen intensiv zu erforschen sowie neue digitaleGeschäftsmodelle und Produkte für beide Unternehmen zu entwickeln.Das Greenhouse entwickelt und testet seit 2015 kreative Lösungen unddigitale Innovationen in den Bereichen Journalismus, Werbung undTechnologie.Arne Wolter, Chief Digital Officer Gruner + Jahr: "Wir haben mitdem Greenhouse einen Ort geschaffen, an dem wir Ideen schnell aufMachbarkeit und Erfolg prüfen. Fünf Jahre später sind wir mächtigstolz - auf das wachsende Team, auf die Projekte, die erfolgreichrealisiert werden, und auf den Beitrag, den das Greenhouse zurdigitalen Transformation von G+J leistet. Und jetzt finden wir esnatürlich großartig, dass auch die Mediengruppe RTL Lust hat, bei unsmitzuwirken, mit eigenen Projekten zu experimentieren und vomInnovationsgeist des Greenhouse zu profitieren."Julia Reuter, Geschäftsführerin Strategie, Personal & KulturMediengruppe RTL Deutschland: "Das Greenhouse ist ein herausragendesBeispiel, wie Innovationen innerhalb eines Unternehmens entstehen undsich zu erfolgreichen Produkten entwickeln können. Wir freuen unssehr, dass wir dies nun zusammen weiter vorantreiben können. Diegemeinsame Arbeit am Greenhouse ist ein weiteres Beispiel, wie wirunsere Kräfte und Expertisen bündeln, um für die Menschenbestmögliche Inhalte und Produkte für Video, Print, Audio und Digitalzu entwickeln."Im Zuge der Zusammenarbeit der beiden Bertelsmann-Töchter werdenEva Messerschmidt (43), Head of Innovation - Content & Products beider Mediengruppe RTL, sowie Tim Adler (38), aktuell Head ofTechnology im Greenhouse, zu neuen Managing Directors des Greenhouseberufen. Eva Messerschmidt übernimmt die Aufgabe zusätzlich zu ihrerbisherigen Rolle. Beide berichten direkt an Julia Reuter und ArneWolter. Jens Uehlecke, bislang Managing Director des Greenhouse, hatbereits im September neue Aufgaben außerhalb des Hamburger Verlagsübernommen.Arne Wolter, CDO G+J: "Ich freue mich sehr, dass Eva Messerschmidtund Tim Adler das Greenhouse zukünftig führen. Eva bringtinsbesondere mit ihrer früheren Funktion bei n-tv fundiertes Knowhowin Produktentwicklung, Digitalstrategien im Journalismus undInhouse-Startup mit, Tim verfügt über Expertise in der technischenEntwicklung, im Design und in der Projektorganisation. Beide sinderfahrene Experten, tolle Kollegen und - was für das Greenhouseimmens wichtig ist - zupackende Führungspersönlichkeiten.Jens Uehlecke hat aus einer Idee Großes entwickelt und dasGreenhouse zu dem gemacht, was es heute ist. Unter seiner Leitungentstanden erfolgreiche Projekte wie InCircles, VidClubs, Balloonoder die Hirschhausen Diät-App. Nicht zuletzt hat er mit derGreenhouse-Methode unser Start-up AppLike auf den Weg gebracht, undganz G+J hat von seinem Gründergeist profitiert. Wir wünschen ihm vonHerzen viel Erfolg bei seinen neuen Aufgaben."Pressekontakt:Ann-Catrin Boll-RickerLeiterin Corporate KommunikationGruner + Jahr GmbH+49 (0) 40 / 37 03 - 3196boll.ann-catrin@guj.dewww.guj.deThomas BodemerPressesprecher Digitale Angebote und DiversifikationMediengruppe RTL Deutschland GmbH+49 (0) 40 / 37 03 -3196thomas.bodemer@mediengruppe-rtl.dewww.mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Gruner + Jahr GmbH, übermittelt durch news aktuell