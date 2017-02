Gruner + Jahr-Plattform AppLike wird zur GmbH - mit Jonas Thiemann und Carlo Szelinsky als Geschäftsführer

Hamburg (ots) - Zum 1. März 2017 wird Gruner + JahrsApp-Marketing-Plattform AppLike (www.applike.info) eine eigene GmbH("AppLike GmbH"). Die Geschäftsführung des neuen Digital-Unternehmensbei G+J übernehmen die bisherigen Leiter und "Erfinder" von AppLike:Jonas Thiemann (26) und Carlo Szelinsky (31). Sie berichten an G+JChief Digital Officer Arne Wolter, ebenfalls Mitglied derAppLike-Geschäftsführung."AppLike wächst seit dem Launch im Januar 2016 so schnell wieaktuell kein zweites Unternehmen bei G+J Digital", so Arne Wolter."Die Ausgründung zur GmbH unterstreicht, wie zentral internationalskalierbare Vermarktungsplattformen in der digitalenWachstumsstrategie von Gruner + Jahr sind. Wir freuen uns, dass wirmit Jonas Thiemann und Carlo Szelinsky die AppLike-Manager und zweiunternehmerische Talente als Geschäftsführer gewinnen konnten."AppLike analysiert das Nutzungsverhalten von Android-Usern. Daraufbasierend empfiehlt die Plattform ihnen passende Apps - underleichtert somit die Suche im 2,4 Mio. Apps umfassenden Google PlayStore. Darüber hinaus fungiert AppLike als mobilesKundenbindungsprogramm: User werden für die Nutzung von Apps miteiner virtuellen Währung belohnt, die sie in Gutscheine umwandelnkönnen. App Publisher können dank verknüpfter Nutzerprofile mitAppLike gezielt werben. So nutzen bereits weltweit führende Publisherwie Playtika, Machine Zone oder Funplus die Plattform für den Ausbauihrer Reichweite. AppLike ist aktuell in zwölf Ländern aktiv. 85Prozent des Geschäfts werden bereits außerhalb von Deutschlandgemacht, u. a. in den USA, Frankreich und Korea. Bis Ende des Jahreswill die neue Geschäftsführung das Team auf 50 Mitarbeitervergrößern.Carlo Szelinsky studierte Technische Informatik an der RWTHAachen, Jonas Thiemann absolvierte sein BWL Studium bei der OttoGroup in Hamburg. 2012 arbeiteten beide erstmals zusammen: alsgeschäftsführende Gesellschafter der coPAY GmbH. Seit 2014 habenCarlo Szelinsky und Jonas Thiemann AppLike für G+J entwickelt undausgerollt (Carlo Szelinsky als Head Product & Technology, JonasThiemann als Head Marketing & Sales).Pressekontakt:Ann-Catrin BollPressesprecherin MärkteG+J Digital, G+J e|MS, DPV Deutscher PressevertriebGruner + Jahr GmbH & Co KGUnternehmenskommunikationD-20459 HamburgTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 3196E-Mail boll.ann-catrin@guj.dewww.guj.deOriginal-Content von: Gruner + Jahr GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell