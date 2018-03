Gruner + Jahr 2017: ein erfolgreiches Jahr der Innovationen

Hamburg (ots) - Gruner + Jahr blickt auf ein erfolgreiches Jahr2017 zurück. Der Hamburger Verlag erzielte ein deutlich gestiegenesoperatives Ergebnis. Dafür war vor allem das wachsendeDeutschland-Geschäft verantwortlich. Das Digitalgeschäft legtedeutlich zu. Zum Erfolg trugen neue Magazine und Digitalgeschäftebei. Zuletzt brachte Gruner + Jahr mit "Hirschhausens stern GesundLeben" und "JWD" zwei weitere Zeitschriftentitel auf den Markt. G+Juntermauerte damit seine Stellung als innovativster und kreativsterVerlag in Deutschland.Auch die Branche erkennt den Weg des Hamburger Verlags an.Stellvertretend für den Verlag und damit alle Mitarbeiterinnen undMitarbeiter nahm G+J-CEO Julia Jäkel im Januar von "Horizont" dieAuszeichnung als Medienfrau des Jahres und im März den von "Werben &Verkaufen" ausgelobten Preis als Media-Persönlichkeit des Jahresentgegen. In den Begründungen standen Mut, Innovationskraft undVeränderungsgeschwindigkeit bei Gruner + Jahr im Zentrum.Gruner + Jahr erwirtschaftete 2017 einen Umsatz von 1,5 Mrd. Euro.Für den vierprozentigen Rückgang zum Vorjahr sind Portfoliomaßnahmenverantwortlich, bemerkbar machten sich die Verkäufe derVerlagsaktivitäten in Spanien und Österreich. Das Operating EBITDAverbesserte sich um 6,1 Prozent auf 145 Mio. Euro (Vj.: 137 Mio.Euro). Damit stieg die EBITDA-Marge auf 9,6 Prozent (Vj.: 8,7Prozent).In Deutschland wuchs G+J sowohl im Umsatz als auch im Ergebnis.Zum starken Geschäftsverlauf trug maßgeblich das stark wachsendeDigitalgeschäft bei. Der digitale Anteil am Gesamtumsatz im deutschenKernmarkt kletterte auf mehr als ein Viertel. Ein hohes Wachstumverzeichnete die 2016 gegründete Vermarktungsplattform Applike. Dieerfolgreichsten G+J-Onlineangebote - die der Food-Community Chefkochund der journalistischen Flaggschiffe STERN, GALA und BRIGITTE -erzielten jeweils Rekordreichweiten und -umsätze.Positiv zum Geschäftsverlauf trugen darüber hinaus dieMagazinneugründungen der vergangenen Jahre bei. Auch die gemeinsamvon G+J eMS und der RTL-Tochter IP Deutschland gebildete AdAlliancewirkte geschäftsfördernd. Im vergangenen Jahr schloss sich der"Spiegel" dem Bündnis an. Die Content-Communication-Tochter Territoryverzeichnete einen positiven Geschäftsverlauf und die DDVMediengruppe ein stabiles Geschäftsjahr in Umsatz und Ergebnis.Das Geschäft von G+J Frankreich war von moderaten Rückgängen imUmsatz gekennzeichnet. Das Ergebnis ging stark zurück. Besonders dasPrintanzeigengeschäft sowie einzelne digitale Geschäfte standen unterDruck, darunter etwa der digitale Videovermarkter Advideum. Diejournalistischen Digitalangebote der klassischen Magazinmarken wieVOICI, GALA oder FEMME ACTUELLE legten in Reichweite und Umsatzdeutlich zu, was vor allem auf wachsende Erlöse im Mobile- undVideosegment zurückgeht. In Summe lagen die Digitalerlöse damit überdem Vorjahresniveau.CEO Julia Jäkel: "Es ist unser Anspruch, der kreativste undinnovativste Verlag zu sein. Dass sich Ideenreichtum und Mut in gutenGeschäftszahlen niederschlagen, bestärkt uns in unserem Kurs.Bestehendes hegen und entwickeln und Neues schaffen, Neues und nochmehr Neues: Das bleibt unser Ansporn. Der Wandel von Gruner + Jahrgeht weiter."Pressekontakt:Frank ThomsenLeiter Unternehmenskommunikation20444 HamburgTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 31 13Telefax +49 (0) 40 / 37 03 - 56 17E-Mail thomsen.frank@guj.deInternet: www.guj.deOriginal-Content von: Gruner + Jahr GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell