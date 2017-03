Gruner + Jahr: 2016 bringt starkes Digitalwachstum und Ergebnisumschwung

Hamburg (ots) - Das Geschäftsjahr 2016 war für Gruner + Jahrgekennzeichnet von einem sprunghaften Wachstum des Digitalgeschäfts,besonders in Deutschland, von der Gründung neuer Unternehmungen wieder Deutschen Medien-Manufaktur oder TERRITORY, Deutschlands größtemAnbieter für Content Communication, sowie der Fortsetzung seinerInnovationsstrategie im Magazingeschäft. Damit gelang es demHamburger Verlag, trotz weiterer Portfoliomaßnahmen - dasVerlagsgeschäft in Österreich und Spanien wurde veräußert - denUmsatz nahezu zu stabilisieren. Das Ergebnis stieg, ohne das Tempoder Investitionen in die Transformation zu drosseln. Gruner + Jahrkonnte seine Position als innovativster und kreativster Verlag imvergangenen Jahr festigen.Bei einem nahezu stabilen Umsatz von 1,580 Mrd. Euro (2015: 1,611Mrd. Euro) stieg das Operating EBITDA auf 137 Mio. Euro (2015: 131Mio. Euro). G+J erwirtschaftete im vergangenen Jahr eine Rendite von8,7 Prozent (2015: 8,1 Prozent).Der Digitalumsatz von Gruner + Jahr wuchs in Deutschland um 48Prozent, in den Kernmärkten insgesamt um 36 Prozent. In Deutschlandund Frankreich machen die digitalen Aktivitäten nun rund ein Viertelder Umsätze aus. Das dynamische Wachstum wurde getragen von deutlichhöheren Werbeumsätzen bei den Markenwebsites vor allem in Deutschlandsowie beim Performance-Vermarkter Ligatus. Zudem startete G+J inDeutschland das Multichannel-Videonetzwerk CLUB OF COOKS underweiterte seine E-Commerce-Aktivitäten mit dem SCHÖNER WOHNEN-Shop.Hinzu kamen Eigenentwicklungen - etwa die VermarktungsplattformAppLike - sowie Akquisitionen, darunter die Übernahme desTechnologieunternehmens LiquidM. In Frankreich übernahm Prisma Mediamit der Groupe Cerise einen der führenden digitalenBewegtbild-Anbieter des Landes und sicherte sich dieMarktführerschaft unter den Verlagen bei der Videoreichweite. Diegroßen G+J-Websites erzielten im vergangenen Jahr Reichweiten- undUmsatzrekorde. Gruner + Jahr belegt Spitzenpositionen in denBereichen Frauen, Food, Wohnen und Familie, im Segment People konntesich gala.de verbessern. stern.de zählt zu den führenden News-Sitesin Deutschland.G+J Deutschland wuchs in Umsatz und Ergebnis. DieVermarktungserlöse waren stabil, die Vertriebserlöse legten leichtzu. Zum Umsatzwachstum trugen die Magazinneugründungen dervergangenen beiden Jahre - darunter BARBARA und STERN CRIME - sowiedie Angebote der Deutschen Medien-Manufaktur bei. Das mit demLandwirtschaftsverlag gegründete Unternehmen platzierte mit ESSEN &TRINKEN MIT THERMOMIX® und WOLF zwei neue Magazine erfolgreich amMarkt.TERRITORY, der vom Start weg führendeContent-Communication-Dienstleister Deutschlands, trug durchInvestitionen etwa in die Digitalagentur Webguerillas ebenso zumUmsatzwachstum von G+J Deutschland bei wie der DeutschePressevertrieb, der seine Marktposition durch die Übernahme des AxelSpringer Vertriebsservices ausbaute. Gemeinsam mit der RTL-Tochter IPDeutschland bildete Gruner + Jahr e|MS die Ad Alliance fürgattungsübergreifende Vermarktungskonzepte und steigerte damit seineRelevanz im Werbemarkt.G+ J CEO Julia Jäkel: "2016 war ein starkes Jahr. Was michbesonders freut ist, dass unser Weg von unseren Kunden - Lesernebenso wie Werbepartnern - so viel Zuspruch erhält: Wir entwickelnuns rund um unsere starken Marken, bauen mutig und ideenreichDigitalgeschäft auf und wollen der innovativste Magazinmacher sein.Im vergangenen Jahr ist uns viel gelungen. Das sehen wir an demstarken Digitalwachstum, dem stabilen Anzeigen- und leichtgewachsenen Vertriebsgeschäft in Deutschland und der imWettbewerbsvergleich exzellenten Entwicklung in Frankreich. Wir habenunsere Position in allen für uns relevanten Märkten verbessert. Undwir arbeiten weiter an der Transformation von Gruner + Jahr."Gruner + Jahr stellt Medienprodukte für die digitale Gesellschafther. Mit mehr als 500 Magazinen und digitalen Angeboten in über 20Ländern ist Gruner + Jahr einer der größten Magazinverlage in Europa.Seine Kernmärkte sind Deutschland und Frankreich; dort betreibt G+Jmit Prisma Media den führenden bimedialen Magazinverlag des Landes.In Deutschland gehören große Magazinmarken wie STERN, GEO undBRIGITTE zum Verlag. Mehr als ein Dutzend neue Titel, darunter FLOW,BEEF und BARBARA, unterstreichen die Position als Innovationsführerim Zeitschriftengeschäft. Im stark wachsenden Digitalmarkt besetzenpublizistische Websites des Hamburger Verlags führende Positionen inden Segmenten Frauen, Familie, People, Living, Food, Wissen und News.Im Community-Segment betreibt G+J reichweitenstarke Angebote wieChefkoch und Urbia. Zum wachsenden Commerce-Geschäft zählt der"Schöner Wohnen Shop". Mit Ligatus hält G+J eine führende Position imNative-Advertising-Markt in Europa, und im Bereich derinhaltsgetriebenen Kommunikation ist die G+J-Tochter TERRITORYMarktführer. 