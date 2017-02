Grundversorger Vattenfall erhöht Strompreis

BERLIN (dpa-AFX) - Hunderttausende Haushalte in Berlin müssen ab April für Strom tiefer in die Tasche greifen.



Vattenfall erhöht die Preise für seinen Grundversorger-Tarif. Der Berliner Durchschnittshaushalt mit 2200 Kilowattstunden Verbrauch zahle im Monat dann 2,40 Euro mehr, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Das ist ein Plus von fast vier Prozent. Zwar bleibt der Grundpreis von 8,20 Euro stabil. Der Verbrauchspreis steigt allerdings von 28,48 auf 29,79 Cent pro Kilowattstunde.

Im Grundversorger-Tarif sind alle Haushalte, die sich nicht weiter um ihre Stromversorgung gekümmert und bei einem anderen Anbieter angemeldet haben. Der Grundversorger springt auch ein, wenn andere Unternehmen nicht mehr liefern. In der Regel ist Strom in der Grundversorgung deshalb auch besonders teuer. Wechsel sind jederzeit kostenlos möglich.

Vattenfall begründete die angekündigte Erhöhung mit gestiegenen Gebühren für das Durchleiten des Stroms durch die Leitungen und eine um 8,3 Prozent höhere EEG-Umlage für den Ökostrom. Bundesweit hätten im Januar deshalb bereits 385 Energieanbieter ihre Preise erhöht./tam/DP/fbr