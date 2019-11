Grundsteuerberechnung neu ab 2025 - Tipps rund um Baufinanzierung und Steuern

Hamburg (ots) - Die Grundsteuerreform ist beschlossen, Details bleiben aberweiterhin ungewiss. Fest steht, dass die neue Berechnung ab 2025 gilt - wieBundesländer und Kommunen diese aber en Detail handhaben werden, ist derzeitnoch unklar. Abhängig wird die Höhe der Steuer von Wohnort, Grundstück undGebäude sein, dafür müssen alle Grundstücke neu berechnet werden.Neben der Grundsteuer fallen bei einem Immobilienerwerb weitere Steuern undKosten an. Diese möglicherweise absetzen zu können, klingt verlockend, ist beiprivater Nutzung einer Immobilie für keinerlei Kosten möglich. "Das gilt fürsämtliche Anschaffungskosten, wie Kaufpreis, Grunderwerbsteuer und Notarkosten",weiß Stephan Scharfenorth, Geschäftsführer des BaufinanzierungsvermittlersBaufi24.de (https://www.baufi24.de/). Möglichkeiten, Steuern beimImmobilienerwerb zu reduzieren, ergeben sich lediglich durch den getrennten Kaufvon Haus und Grundstück sowie bei einem Umzug. Bei separatem Kauf reduziert sichdie Grunderwerbssteuer, da nur der Kauf des Grundstücks besteuert wird. Bestehtjedoch ein zeitlicher oder vertraglicher Zusammenhang zwischen Grundstücks- undGebäudekauf kann es problematisch werden: "Je mehr Zeit zwischen beidenEreignissen liegt, desto besser", rät Scharfenorth. Bei Bestandsimmobilien isteine Trennung nicht möglich. Die Grunderwerbssteuer schwankt weiterhin je nachBundesland zwischen 3,5 und 6 Prozent (Übersichtschart).Steht mit dem Hauskauf ein Umzug an, lassen sich dafür Kosten absetzen. Wenn derWohnortwechsel aus beruflichen Gründen erfolgt etwa als Werbungskosten. Nebenden Transportkosten gilt dies auch für Meldegebühren sowie auch für eventuelleNachhilfekosten durch den Schulwechsel der Kinder. Wer aus privaten Gründenumzieht, kann in der Steuererklärung nur die haushaltsnahen Dienstleistungen wieHandwerker oder Umzugsunternehmen angeben. Um alle Kosten undFinanzierungdetails für die Wunschimmobilie herauszufinden, genügt ein Besuchdes Baufinanzierungsrechners (https://www.baufi24.de/baufinanzierung-rechner/)von Baufi24.de.Über Baufi24Der vielfach ausgezeichnete Baufinanzierungsvermittler https://www.baufi24.de/bietet Darlehensinteressierten umfangreiche Informationen zum ThemaImmobilienfinanzierung und Ratenkredite und vergleicht die Angebote von über 400Banken sowie Kreditinstituten. 2006 gegründet, ist das Unternehmen heuteAnlaufstelle für jährlich über 3 Millionen Interessenten. Dabei unterstützen dieBerater in den deutschlandweiten Geschäftsstellen zukünftige Hausbesitzer aufihrem Weg zum Eigenheim und entwickeln für sie die optimaleFinanzierungsstrategie - kostenfrei, unverbindlich sowie persönlich vor Ort.Unternehmenskontakt:Baufi24 GmbH Stephan Scharfenorth,Tel. +49 (0)800 808 4000 E-Mail: redaktion@baufi24.dePressekontakt: Hasenclever Strategy, Walter Hasenclever,Tel: +49 421 42 76 37 39, E-Mail: wh@hcsy.deOriginal-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell