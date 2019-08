Grundsteinlegung TUHH - Zentrum für Studium und Promotion (FOTO)

Hamburg (ots) -Die TUHH wächst weiter: Die Technische Universität Hamburg (TUHH)legt auf ihrem Campus den Grundstein für das Zentrum für Studium undPromotion (ZSP). Auf über 1.600 Quadratmetern werden studentischeLernräume, die Graduiertenakademie sowie das Exzellenzkolleg des ZFI(Zentrum für Forschung und Innovation) Platz finden. Darüber hinauswird eine Cafeteria eingerichtet. Realisiert wird der Neubau durchdie Sprinkenhof GmbH im Auftrag der Behörde für Wissenschaft,Forschung und Gleichstellung. Die Fertigstellung des ZSP ist für 2020geplant.Anlass für das neue Gebäude ist der erhöhte Flächenbedarf der TUHHfür studentische Lehr- und Lernräume. Mit dem Zentrum für Studium undPromotion werden die Arbeitsmöglichkeiten der rund 7.800 Studierendenoptimiert und die Bedingungen für die Promotionsförderung verbessert.So entstehen auf drei Geschossen hauptsächlich Räume für studentischeArbeitsgruppen, für Juniorprofessuren, Büroräume sowie einPromotionsprüfungsraum für 70 Personen. Da auch die Kapazitäten derMensa auf dem Campus erschöpft sind, wird der Neubau zusätzlich eineCafeteria beinhalten. Und auch die Forschung findet im ZSP einenPlatz: Auf dem begrünten Flachdach sind Versuchsaufbauten desTUHH-Instituts für Wasserbau vorgesehen. Hier wird dieRegenwasserretentionsfähigkeit unterschiedlicher Gründachaufbautenuntersucht.Das Gebäude gliedert sich im Erdgeschoss in den tiefer gelegenen,öffentlichen Bereich mit Foyer und Café und den durch eine Treppeerreichbaren Promotionsprüfungs- und Seminarbereich. Durch diebesonders hohen Räume in der unteren Ebene wirkt das Café hell undeinla-dend. In den oberen Geschossen sind Arbeitsbereiche für dieStudierenden sowie einige Büros für die Nutzung durch die TUHH inPlanung. Der zwei Meter tiefe Einschnitt im Westen des Gebäudes istab dem ersten Obergeschoss eine Reaktion auf den mit Bestandsschutzbelegten Baumbestand. Im ersten Obergeschoss wird dieser Umstandgenutzt und ein Außenbereich für die Studierenden ausgebildet.Die Anordnung von raumhohen Verglasungselementen und geschlossenenFassadenflächen erzielt ein vertikal ausgerichtetes, klaviaturartigesErscheinungsbild. Die geschlossenen Flächen bestehen ausunterschiedlich breiten Metallpaneelen, die sich an denErweiterungsbauten des Hauptgebäudes anlehnen. Das Material hebt sichbewusst von den bestehenden Backsteingebäuden ab, orientiert sichjedoch farblich an der durch Backstein geprägten Umgebung und schafftso ein harmonisches Gesamtensemble.Martin Görge, Geschäftsführer Sprinkenhof GmbH:"Nachdem wir bereits 2012 bei der Sanierung der Kaserne und demNeubau des zentralen Hauptgebäudes erfolgreich mit der BWFG und derTUHH zusammengearbeitet haben, freue ich mich auf die Erweiterung derUniversitätsgebäude um das Zentrum für Studium und Promotion. Dasdreigeschossige Gebäude mit einer Bruttogeschossfläche von 1.900Quadratmetern lehnt sich an dem Erscheinungsbild des Hauptgebäudes anund schafft so ein harmonisches Gesamtensemble."Weitere Informationen über Sprinkenhof:Als zentrale gewerbliche Immobiliengesellschaft der Freien undHansestadt Hamburg gibt Sprinkenhof der Stadt durch die Neubau- undSanierungsprojekte ein Gesicht und baut als Investor undRealisierungsträger für die Zukunft Hamburgs. Sprinkenhof sichertHamburgs Werte durch nachhaltiges Immobilienmanagement und garantiertdie professionelle Anmietung für den städtischen Flächenbedarf.www.sprinkenhof.dePressekontakt:Für Rückfragen der Redaktionen:Sprinkenhof GmbHLars VietenFon: 040 33954-325E-Mail: Lars.Vieten@sprinkenhof.deOriginal-Content von: Sprinkenhof GmbH, übermittelt durch news aktuell