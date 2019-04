Grundstein für drittes Flughafen-Terminal in Frankfurt

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Begleitet von Protesten wird am Montag (10.30 Uhr) am Frankfurter Flughafen der Grundstein für das dritte Passagierterminal gelegt.



Während der Betreiber Fraport bei einer offiziellen Zeremonie an der Baustelle zahlreiche Gäste aus Wirtschaft und Politik empfängt, wollen Ausbaugegner im bestehenden Terminal 1 eine Mahnwache abhalten. Sie befürchten zusätzliche Belastungen der Region durch Abgase und Lärm.

Mit dem neuen Terminal im Süden des bestehenden Flughafens will Fraport die ständig wachsenden Passagierzahlen bewältigen. Die beiden bestehenden Terminals am größten deutschen Flughafen haben mit rund 70 Millionen Fluggästen pro Jahr die Grenzen ihrer Belastbarkeit erreicht. Mit dem neuen Gebäude sollen im Endausbau bis zu 25 Millionen weitere Passagiere abgefertigt werden können./ceb/DP/mis