Grundsicherungsempfänger bekommen Corona-Zuschuss

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Grundsicherungsempfänger sollen nach den Worten von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zügig einen Zuschuss für Corona bedingte Zusatz-Belastungen erhalten. "Auch für hilfsbedürftige Menschen in den Grundsicherungssystemen bedeuten die verlängerten Corona-Maßnahmen zusätzliche soziale Sorgen im Alltag", sagte Heil der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). So seien etwa Kitas, Schulen und viele soziale Einrichtungen geschlossen, und es entstünden zusätzliche Ausgaben, etwa für Hygiene-Artikel.

"Das trifft insbesondere Kinder, Alleinerziehende, Ältere, Langzeitarbeitslose und Menschen mit Behinderungen, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind", sagte Heil. "Deshalb ist es richtig, jetzt zügig einen Zuschuss für Corona bedingte Belastungen zur Verfügung zu stellen", sagte der Minister. "Auch die Versorgung von Grundsicherungsempfängern mit FFP2- und OP-Masken muss gesichert werden", betonte Heil. Hier trügen Bund und Länder Verantwortung. "Die Bundesregierung hat bereits über Bezugsscheine für Apotheken älteren und vorerkrankten Menschen Masken zur Verfügung gestellt. Diesen Weg sollten wir auch für Grundsicherungsempfänger gehen", forderte Heil. "Das Bundessozialministerium arbeitet bereits mit Hochdruck an entsprechenden Konzepten, die wir in der Bundesregierung besprechen und in der Koalition verabreden wollen", kündigte der SPD-Politiker an.

Foto: über dts Nachrichtenagentur