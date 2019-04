Grundsicherung richtig beantragen / SoVD-Ratgeber informiert und gibt Tipps (FOTO)

--------------------------------------------------------------SoVD-Ratgeberhttp://ots.de/KpmYgZ--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -Ob Arbeitslosigkeit, Niedriglohn oder Erwerbsminderung - oftreichen die Einkünfte im Alter aus verschiedenen Gründen nicht aus.Dann hilft die Grundsicherung. Doch wer die soziale Leistungbeanspruchen will, braucht guten Rat. Welche Voraussetzungen müssenerfüllt sein und wo kann man einen Antrag stellen? Dabei hilft derSoVD. Der Sozialverband hat mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung inder Sozialberatung bereits vielen Menschen geholfen, ihr Recht aufGrundsicherung durchzusetzen.Der neue SoVD-Ratgeber "Die Grundsicherung - Ihr gutes Recht"informiert über die aktuelle Gesetzeslage und gibt praktischeHinweise. Die Publikation berücksichtigt insbesondere viele Fragenvon Betroffenen aus der Sozialberatung. Zudem verdichtet das Heft diewichtigsten Informationen zum Thema Grundsicherung anschaulich undempfängerorientiert.Ein Zeichentrick-Video erklärt den Ratgeber in verständlicherSprache. Der Kurzfilm fokussiert die Kernbotschaften und informiert,worauf bei der Grundsicherung zu achten ist.Der SoVD vereint über 580.000 Mitglieder und unterhält einbundesweites Netz von Sozialberatungszentren, die die Beratung deranspruchsberechtigten Mitglieder in allen sozialrechtlichenAngelegenheiten und die Vertretung vor den Sozialgerichtendurchführen. Der SoVD nimmt die Interessen der Mitglieder auch vordem Bundessozialgericht wahr.Pressekontakt:Kontakt:SoVD-BundesverbandBundespressesprecher Benedikt DederichsPressestelleStralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.deOriginal-Content von: SoVD Sozialverband Deutschland, übermittelt durch news aktuell