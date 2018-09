Die Grundschuld - was ist das?

Koblenz (ots) - Wer eine Immobilie kaufen oder ein Haus selbstbauen möchte, benötigt hierfür in aller Regel ein Bankdarlehengrößeren Umfangs. Zur Auszahlung eines solchen Darlehens ist die Bankallerdings meist nur dann bereit, wenn sie ausreichende Sicherheitenerhält. In der Praxis ist die Grundschuld das wichtigsteKreditsicherungsmittel. Doch was hat es mit den BegriffenGrundschuld, persönliches Schuldanerkenntnis undZwangsvollstreckungsunterwerfung überhaupt auf sich?Durch eine Grundschuld erhält die Bank das Recht, die belasteteImmobilie zu verwerten, wenn das Darlehen trotz Fälligkeit nichtzurückgezahlt wird. Das Grundstück wird also verpfändet. Dadurchgehört das Haus allerdings nicht der Bank, wie der Volksmund sagt.Der Bank wird es vielmehr ermöglicht, die Immobilie gegen den Willendes Eigentümers an den Meistbietenden versteigern zu lassen oder dieErträge (z.B. Mieteinnahmen) für sich zu beanspruchen.Die Höhe der Sicherheit ergibt sich aus der Höhe der Grundschuld(sog. Nennbetrag) und den sogenannten Grundschuldzinsen. Diesebetragen regelmäßig 12 bis 18 %. Der hohe Zinssatz der Grundschuldhat nichts mit den Darlehenszinsen zu tun. Er ist vielmehr eine ArtSicherheitspuffer für die Bank insbesondere für den Fall, dass dieabgesicherten Forderungen der Bank wegen anfallender Verzugszinsen,Vollstreckungs- und sonstiger Kosten den ursprünglichen Betragübersteigen. Die Bank darf aus dem Versteigerungserlös nur dasbehalten, was tatsächlich aus dem Darlehensverhältnis geschuldetwird.Oftmals verlangt die Bank neben der Verpfändung des Grundstücksauch noch ein persönliches Schuldanerkenntnis des Darlehensnehmers.Durch dieses wird der Bank zusätzlich der Zugriff auf das sonstigeVermögen, also insbesondere auf das Barvermögen und dasArbeitseinkommen, ermöglicht. Hierbei handelt es sich um ein von derGrundschuld unabhängiges zusätzliches Sicherungsmittel. Die Bank kanndaher grundsätzlich frei wählen, in welche Vermögensgegenstände sievollstreckt. Selbstverständlich darf die aus dem Darlehensvertraggeschuldete Summe insgesamt aber nur einmal gefordert werden.Weiterer fester Bestandteil der Grundschuldurkunde ist dieUnterwerfung des Darlehensnehmers unter die sofortigeZwangsvollstreckung, und zwar sowohl hinsichtlich der Grundschuld alsauch hinsichtlich des persönlichen Schuldanerkenntnisses. Hierdurcherhält die Bank einen sogenannten Vollstreckungstitel gegen denDarlehensnehmer und kann mit diesem die Zwangsvollstreckungeinleiten, ohne vorher vor Gericht ziehen und ein Urteil erstreitenzu müssen. Die Bank kann also alleine aus der notariellen Urkundevorgehen.Ein besonderes Augenmerk sollte der Darlehensnehmer auf diesogenannte Zweckerklärung, auch Sicherungsabrede genannt, richten.Hierbei handelt es sich um eine vertragliche Vereinbarung zwischenBank und Darlehensnehmer darüber, für welche Forderungen dieGrundschuldurkunde und das persönliche Schuldaner-kenntnis alsSicherheit dienen sollen. Häufig sind dies nicht nur Ansprüche ausdem gerade abgeschlossenen Darlehensvertrag, sondern auch alleweiteren Forderungen, die die Bank jetzt oder zukünftig gegen denDarlehensnehmer hat (sog. weite Zweckerklärung). Möglich ist aucheine Beschränkung auf das konkrete Darlehensverhältnis (sog. engeZweckerklärung). Die Zweckerklärung ist in der Regel nicht in derGrundschuldbestellungsurkunde enthalten, sondern wird im Zusammenhangmit dem Darlehensvertrag mit der Bank vereinbart. GewünschteEinschränkungen müssen daher vorab mit der Bank verhandelt werden.Wegen der gravierenden Folgen der Grundschuldbestellung undnamentlich der Zwangsvollstreckungsunterwerfung muss sie beim Notarvorgenommen werden. Der Notar erläutert als unabhängiger Berater beider Beurkundung die Bedeutung der einzelnen Regelungen und weist aufdie damit verbundenen rechtlichen Konsequenzen hin.Pressekontakt:- Dr. Andreas Schumacher von der Notarkammer Koblenz,- Dr. Claudius Eschwey von der Landesnotarkammer Bayern,- Dr. Stephan Schneider von der Hamburgischen Notarkammer,- Dr. Carsten Lindner von der Rheinischen Notarkammer,- Dr. Carsten Walter von der Notarkammer Baden-Württemberg,- Dominik Hüren von der Bundesnotarkammer sowie- Dr. Markus Müller von der Notarkammer PfalzOriginal-Content von: Hamburgische Notarkammer, übermittelt durch news aktuell