Grundsatzurteil des VGH Baden-Württemberg zu Dieselfahrbeschränkungen in Reutlingen: Änderung des BImSchG klarer Verstoß gegen Europarecht - Grenzwerte sind einzuhalten

Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe klagte gegen das LandBaden-Württemberg auf schnellstmögliche Einhaltung desStickstoffdioxid-Grenzwerts von 40 Mikrogramm/m3 -Verwaltungsgerichtshof in Mannheim wendet erstmals die drei Tage vorder Verhandlung im März 2019 beschlossene Änderung desBundes-Immissionsschutzgesetzes an und stellt klar, dass auchunterhalb von 50 Mikrogramm/m3 Diesel-Einfahrbeschränkungen kommenmüssen, wenn Stadt und Land durch andere Maßnahmen die Einhaltung desEU-Grenzwerts von 40 Mikrogramm/m3 nicht sicherstellen können - LandBaden-Württemberg muss Zufahrtsbeschränkungen für ältere Diesel-Pkwnoch in 2019 umsetzenIm Klageverfahren zwischen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und demLand Baden-Württemberg für die saubere Luft in Reutlingen liegt dieschriftliche Urteilsbegründung des VerwaltungsgerichtshofsBaden-Württemberg vor (10 S 1977/18). Darin stellt das Gericht klar,dass der Grenzwert für den Luftschadstoff Stickstoffdioxid (NO2)nicht erst in 2020, sondern schnellstmöglich einzuhalten ist. Dafürerachtet das Gericht die Umsetzung von Fahrverboten für Diesel-Pkwunterhalb der Euro-Norm 5 noch in 2019 für zwingend erforderlich.Zudem bestätigt der VGH, dass die Änderung desBundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) keine Auswirkungen auf dieFrage der Einhaltung des EU-weit verbindlichen Grenzwerts von 40Mikrogramm NO2/m3 hat. Ferner betont der VGH, dass der NO2-Grenzwertaus Gesundheitsschutzgründen einzuhalten ist. Diskussionen über dieGesundheitsrelevanz ändern an der rechtlichen Verpflichtung zurschnellstmöglichen Grenzwerteinhaltung nichts.Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "DieUrteilsbegründung ist eine Ohrfeige für die Bundesregierung, die mitder Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes im März den Eindruckerwecken wollte, dass damit Einfahrbeschränkungen für schmutzigeDiesel-Fahrzeuge nicht mehr notwendig seien. Erneut hat einObergericht den für den Gesundheitsschutz verantwortlichenRegierungspolitikern auferlegt, sofort für die "Saubere Luft" inunseren Städten zu sorgen. Die nun auch in Reutlingen angeordnetenDiesel-Fahrverbote werden nur aufgrund des jahrelangen Betrugs desDieselkartells der Automobilhersteller und eines politischenVersagens in der Luftreinhaltepolitik nötig. Unter den giftigenDieselabgasen leidende Kinder, Asthmatiker, ältere Menschen undLungenvorgeschädigte profitieren von dem klaren Urteil und könnenhoffentlich bald in Reutlingen eine "Saubere Luft" einatmen. Wirbrauchen auch und gerade im grün-schwarz regierten Ländle einewirkliche Verkehrswende und als ersten Schritt eine kompletteHardware-Nachrüstung aller Betrugs-Pkw, die in Reutlingen einfahren.So kann auch die Mobilität der betroffenen Autofahrer bewahrtwerden."In Bezug auf die Änderungen es BImSchG schreibt der VGH in seinemUrteil: "Der nationale Normgeber (...) muss den unionsrechtlichenRahmen beachten und darf deshalb nicht unter Berufung auf denVerhältnismäßigkeitsgrundsatz unionsrechtlich geltende, demGesundheitsschutz verpflichtete Grenzwerte de facto aufweichen oderaushöhlen." Weiter bestätigt der VGH die Rechtsauffassung der DUH undverdeutlicht, dass für die vollumfängliche Einhaltung dereuropäischen Bestimmungen zu sorgen ist und daher "jedeentgegenstehende nationale Rechtsvorschrift aus eigenerEntscheidungsbefugnis unangewendet" bleiben muss. Die Änderung desBundes-Immissionsschutzgesetzes ist ein "klarer Verstoß" gegen dasUnionsrecht (Urteilsbegründung, S. 31 und 32).Zudem verdeutlicht der VGH Mannheim, dass die Grenzwerte zumSchutze der Gesundheit einzuhalten seien: "Darüber hinausgehendeindividualisierende Fragen, wie viele Personen bei welcherGrenzwertüberschreitung konkret welchen erhöhten Krankheitsrisikenausgesetzt sein könnten, kommt in diesem Zusammenhang ebenso wenigrechtliche Bedeutung zu wie der Frage, wie sich im konkretenEinzelfall die Situation vom Fahrverbot Betroffener darstellt."Rechtsanwalt Remo Klinger, der die DUH in dem Verfahren vertritt,sagt: "Das Urteil hat Grundsatzcharakter. Dies betrifft insbesonderedie durch den Bundestag verabschiedete Änderung desBundes-Immissionsschutzgesetzes. Eine Bundesregierung, die denEindruck hervorruft, dadurch ändere sich etwas an der Rechtslage,führt die Menschen bewusst in die Irre."Link:Schriftliche Urteilsbegründung http://l.duh.de/p190417Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH0171 3649170, resch@duh.deProf. Dr. Remo Klinger, Geulen & Klinger Rechtsanwälte030 8847280, 0171 2435458, klinger@geulen.comDorothee Saar, Leiterin Verkehr und Luftreinhaltung DUH030 2400867-72, saar@duh.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell