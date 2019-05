Grundrente: Paritätischer begrüßt Pläne und Finanzierungskonzept

Berlin (ots) - Als alles in allem "richtigen Aufschlag" und gutesKonzept begrüßt der Paritätische Wohlfahrtsverband dieGrundrenten-Pläne der SPD und das von Bundesarbeitsminister HubertusHeil und Finanzminister Olaf Scholz vorgelegte Finanzierungskonzept."Die Rente ist für die Menschen das Herzstück derSozialversicherung und unseres Sozialstaats. Es ist höchste Zeit, dasbröckelnde Fundament unserer Rentenversicherung nicht nur zu kitten,sondern zu stärken", so Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer desParitätischen Gesamtverbands. Die Grundrente sei absolut geeignet,die Akzeptanz der Rentenversicherung als Ganzes wieder zu steigern."Wer lange Jahre eingezahlt oder sich um Angehörige gekümmert hat,muss sich darauf verlassen können, im Alter nicht zum Sozialamt gehenzu müssen", so Schneider. Es sei daher richtig, auf eineBedürftigkeitsprüfung zu verzichten, die der Rente wesensfern sei.Auch die vorgesehene Einführung von Freibeträgen bei kleinen Rentenin der Altersgrundsicherung sei ein wichtiges Zeichen der Anerkennungvon Lebensleistung, dürfe allerdings nicht von einer bestimmten Zahlvon Versicherungsjahren abhängig gemacht werden.Der Paritätische fordert die Bundesregierung und insbesondere CDU/CSU auf, sich dem Konzept der Grundrente nicht zu verschließen,sondern endlich den notwendigen Beitrag zur Rentengerechtigkeit undzur Stärkung des gesetzlichen Rentensystems zu leisten. KeinVerständnis zeigt der Paritätische für die Kritik von CDU und CSU andem Konzept zur Finanzierung. "Das Finanzierungskonzept ist solideund gerecht", so Schneider. "Die Möwenpicksteuer stand ohnehin alsParadebeispiel für verfehlte Klientelpolitik. Ihre Abschaffung unddie Einführung der Transaktionssteuer sind auch verteilungspolitischdas richtige Signal."Kritisch merkt der Paritätische an, dass in dem Grundrentenkonzeptauch Erwerbsunfähige und Menschen mit gebrochenen ErwerbsbiografienBerücksichtigung finden müssen. Als weitere Elemente einesrentenpolitischen Gesamtkonzepts verweist der Verband auf dieAusgestaltung der Rente als Bürgerversicherung und die Anhebung desRentenniveaus auf 53 Prozent. Armutspolitisch sei eine Anhebung derRegelsätze in der Altersgrundsicherung notwendig.Pressekontakt:Gwendolyn Stilling,Tel.030/24636305,e-Mail:pr@paritae.orgOriginal-Content von: Paritätischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell