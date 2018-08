Grunderwerbsteuer und Maklergebühr - zwei verschiedene Paar Schuhe / Nur in einem Drittel der Fälle zahlt der Käufer Maklercourtage

Münster (ots) -Durchschnittlich 221.000 Euro kostete 2017 ein von der LBSImmobilien vermitteltes gebrauchtes Eigenheim, stolze 8 Prozent mehrals im Vorjahr. Obendrauf zahlte jeder Käufer 11,4 Prozent oder25.194 Euro "Nebenkosten". Der Löwenanteil (6,5%) geht mit 14.365Euro für die Grunderwerbsteuer direkt an den Staat. Der Maklerbekommt 6.409 Euro (Käuferanteil 2,9%), Notar und Grundbuchamtweitere 2 Prozent oder 4.420 Euro.Niemand zahlt gerne "Nebenkosten", wenn der Preis an sich schonals hoch empfunden wird. So wird die Diskussion über die Senkung derGrunderwerbsteuer in den besonders teuren Bundesländern wie NRWzumindest für Ersterwerber wieder lebhaft geführt - wegen derunterschiedlichen Interessenlagen und beteiligten Ebenen bisher mitwenig Aussicht auf Erfolg.Auch die Betrachtung der Maklergebühren - wie die Notar- undBehördenkosten an den Kaufpreis gekoppelt - ist bei der Suche nachKostensenkung durchaus legitim. Allerdings ist die Wirkung in denGesamtmarkt eine völlig andere. Während die Grunderwerbsteuergrundsätzlich von jedem zu zahlen ist, gilt das bei der Maklergebührfür nicht einmal ein Drittel der Käufer. Denn Makler sind nur in 50Prozent der Wohnimmobilienkäufe eingebunden. Und davon sind noch dieNeubauvermittlungen aus dem Bauträgergeschäft abzuziehen, da sie fürden Käufer fast immer courtagefrei abgewickelt werden - hier zahltheute schon fast immer der Bauträger die Vertriebsprovision.Apropos: Das Bestellerprinzip bei Vermittlung von Mietwohnungensoll Wohnungssuchende vor der Ausnutzung von Zwangslagen schützen -sprich: wer eine Bleibe braucht, wäre vermutlich bereit, fast jedeVermittlungsgebühr zu zahlen. Deshalb gibt es mit demWohnraumvermittlungsgesetz ein eigenes Gesetz zum Mieterschutz.Der Wohnungskauf folgt dagegen den ganz normalen Marktgesetzen vonAngebot und Nachfrage. Anbieter und Käufer einigen sich auf denKaufpreis und, falls ein Makler eingeschaltet ist, auf die Verteilungder Courtage. Ein Eingriff per "Maklerpreisbremse" wäre ein Eingriffin die freie Marktwirtschaft - und vermutlich auch juristisch alsweiterer Eingriff in die Berufsfreiheit der Makler nicht haltbar.Anders als die Grunderwerbsteuer ist die Maklergebühr der Lohn füreine Dienstleistung, für den seriöse Immobilienberater in aller Regelhart gearbeitet haben. Gerade die weniger gängigen Immobilien, fürdie viel eher ein Makler eingeschaltet wird, verkaufen sich nicht"von allein". Vielmehr müssen Werbung geschaltet,Besichtigungstermine organisiert, Finanzierungen geprüft,Behördentermine organisiert - und last but not least auch nochSteuern gezahlt werden.Dass die Marktgesetze bei der - verhandelbaren - Maklergebührgreifen, zeigt auch folgende Analyse der LBS Immobilien: Die Courtagebei Immobilien der Preisklasse über 300.000 Euro lag um einen ganzenProzentpunkt unter derjenigen von Immobilien, die günstiger als100.000 Euro waren.Pressekontakt:Dr. Christian SchröderTel.: 0251/412 5125 - 0171/76 110 93christian.schroeder@lbswest.deOriginal-Content von: LBS West, übermittelt durch news aktuell