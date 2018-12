Grundausbildung in Hagenow: Neues Sportkonzept erfolgreich getestet (FOTO)

Hagenow (ots) -Die körperliche Leistungsfähigkeit (KLF) der Rekrutinnen undRekruten des Deutschen Heeres soll gesteigert werden. Dazu wird dieGrundausbildung neugestaltet, sie erhält einen erhöhten Sportanteil.Der Pilotdurchgang im Panzergrenadierbataillon 401 in Hagenow wurdeerfolgreich abgeschlossen. Absicht des Inspekteurs des Heeres,Generalleutnant Jörg Vollmer, ist es, dieses Modell ab Mai 2019 inallen Grundausbildungskompanien und ab Juli 2019 in derFührernachwuchsausbildung einzuführen.Der Kommandeur des Hagenower Bataillons, Oberstleutnant AlexanderBillung Radzko, zog ein durchweg positives Resümee. In seinemBataillon durchliefen von Juni bis August 46 Rekruten eineGrundausbildung mit einem deutlich erhöhten Sportanteil. "Das Zielwar klar gesteckt. Über den Sport und der damit einhergehendenVerbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit wollen wir unserejungen Soldaten schon vom ersten Tag an in der Grundausbildung besserauf den fordernden Dienst im Deutschen Heer vorbereiten", so Radzko.zum Beitrag:http://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktuell.nachrichten.jahr2018.dezember2018&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=01DB050000000001%7CB75CLQ339DIBRPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0)3341 - 58 - 1511E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.orgwww.deutschesheer.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell