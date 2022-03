Grund zur Freude für K&S-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

K+s weist am 17.03.2022, 06:10 Uhr einen Kurs von 23.99 EUR an der Börse Xetra auf. Das Unternehmen wird unter "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien" geführt.

K+s haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der K+s beläuft sich mittlerweile auf 14,98 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 23,99 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +60,15 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 19,74 EUR. Somit ist die Aktie mit +21,53 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der K+s als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 6 Hold, 2 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu K+s vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 10,31 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -57,02 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 23,99 EUR beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt K+s mit einer Rendite von 102,69 Prozent mehr als 50 Prozent darüber. Die "Chemikalien"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 52,72 Prozent. Auch hier liegt K+s mit 49,97 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

Sollten K&S Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich K&S jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen K&S-Analyse.

K&S: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...