Grund zur Freude für Hub-Anleger!

Hub weist am 25.10.2021, 19:41 Uhr einen Kurs von 78.77 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Luftfracht und Logistik" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Hub auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,97 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Hub damit 21,37 Prozent über dem Durchschnitt (19,6 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt 15,97 Prozent. Hub liegt aktuell 25 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 27,15 und liegt mit 22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Luftfracht und Logistik) von 34,99. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Hub auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Hub haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Buy".