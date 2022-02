Grund zur Freude für Cameco-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Cameco":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Cameco, die im Segment "Kohle & Brennstoffe" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 10.02.2022, 12:35 Uhr, an ihrer Heimatbörse Toronto mit 28.84 CAD.

Wie Cameco derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Cameco erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 53,31 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um 15,6 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +37,71 Prozent im Branchenvergleich für Cameco bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 15,6 Prozent im letzten Jahr. Cameco lag 37,71 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Cameco-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 26,4 CAD. Der letzte Schlusskurs (28,84 CAD) weicht somit +9,24 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (27,66 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,27 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Cameco-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Cameco-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Für Cameco liegen aus den letzten zwölf Monaten 6 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 32 CAD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (28,84 CAD) könnte die Aktie damit um 10,96 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Cameco-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.