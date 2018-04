Ein Grund zum Feiern: Der erste Perio Link Award von Sunstar Foundation für Arbeiten, die die Beziehung von Mundhygiene und dem Allgemeinzustand der Öffentlichkeit näher bringen

Etoy, Schweiz (ots/PRNewswire) -- Seit 2003 verleiht die Oral Health Foundation Preise für die bestenForschungsberichte über die Beziehung zwischen Mundhygiene undAllgemeinzustand.- Der erste Perio Link Award wird dafür verliehen, dass neuewissenschaftliche Ergebnisse nicht nur an Experten, sondern an diegesamte Bevölkerung weitergegeben werden.- Zur Qualifikation für die Teilnahme musste jeder Beitrag in einemeinminütigen Video erklärt werden.Die Sunstar Foundation (http://www.sunstarfoundation.org/) hat denersten Perio Link Award für eine Arbeit verliehen, die neuewissenschaftliche Erkenntnisse über die Beziehung von Mundhygiene undAllgemeinzustand der Öffentlichkeit näher bringt. Seit 2003 zeichnetdie Sunstar Foundation die besten Forschungsbeiträge zu dieserBeziehung mit wichtigen Preisen wie beispielsweise dem World PerioResearch Award (http://www.sunstarfoundation.org/awards/world-perio-research-awards/how-to-apply/22) aus. Dieser neue Preis ist einweiterer Schritt in der Bemühung, das Bewusstsein der Öffentlichkeitfür die Auswirkungen der Mundhygiene auf den gesamten Organismus zufördern.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/677286/1st_Perio_Link_Award_Infographic.jpg )Dr. Marzia Massignani, Scientific Affairs Manager von Sunstar,sagt: "Aufgrund des Netzwerks, in dem sie üblicherweise weitergegebenwerden, erhalten in den meisten Fällen nur die Experten Informationenüber neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Wir sind jedoch fest davonüberzeugt, dass Erkenntnisse, die sich auf den Allgemeinzustandauswirken, der gesamten Bevölkerung mitgeteilt werden sollten. Mitdiesen Informationen kann sie mehr für ihre Gesundheit tun. Der erstePerio Link Award(http://www.sunstarfoundation.org/awards/perio-link-award/53) wirdfür eine Arbeit verliehen, mit der Erkenntnisse aus Mundhygiene undihre Auswirkungen auf den Allgemeinzustand für Laien einfach undinteressant dargestellt werden".Das Wissenschaftskomitee der Sunstar Foundation unter der Leitungvon Prof. Robert J. Genco wählte 23 Beiträge aus den letzten dreiJahren auf der Basis ihres Einflusses von Mundhygiene auf denAllgemeinzustand aus. Jeder Autor eines solchen Beitrags erklärte ineinem einminütigen Video seine Hauptziele und seine Ergebnisse.Danach wählte die Jury das Video aus, das mit dem ersten Perio LinkAward der Sunstar Foundation ausgezeichnet werden sollte. Der Titeldieses Beitrags:Resolvin E1 Reverses Experimental Periodontitis and Dysbiosis,veröffentlicht im Oktober 2016 im Journal of Immunology, Autor: LeeCT et al.In dem Papier wird erklärt, wie wir die Behandlung vonZahnfleischerkrankungen durch Kontrolle der Entzündung mitnatürlichen Molekülen verbessern und gleichzeitig den Abbau desZahnhalteapparats stoppen können. Der erste Preisträger erhält seineAuszeichnung in der von der Sunstar Foundation organisierten PerioLink Night am 22. Juni in Amsterdam.Pressekontakt:Elena AlcaldeE-Mail: elena.alcalde@ch.sunstar.comTel.: +34-669-589-266Original-Content von: Sunstar Foundation, übermittelt durch news aktuell