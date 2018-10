Ein Grund, warum der Marihuana-Boom keine Blase sein könnte

Es sind wunderbare Zeiten für die Marihuana-Industrie.

Die Cannabis-Aktien sind in letzter Zeit stark angestiegen. Die Kurse stiegen aber ab dem 15. August noch mehr, als Constellation Brands (WKN:871918) sagte, dass das Unternehmen 4 Mrd. US-Dollar in den kanadischen Marihuana-Anbauer Canopy Growth Corporation (WKN:A140QA) investieren würde. Dieser Schritt signalisierte, dass mehr solche Geschäfte kommen könnten, und wie die Grafik unten zeigt, sind die Cannabis-Aktien seither auf dem Vormarsch.

Vier der fünf größten Marihuana-Aktien, darunter Canopy, Aurora Cannabis (WKN:A12GS7) und Aphria (WKN:A12HM0), haben sich alle mehr als verdoppelt, während die Aktien von Tilray (WKN:A2JQSCY) sehr sprunghaft angestiegen sind. Die Gewinne von Tilray sind zum Teil auf die vielen Shortpositionen zurückzuführen – und weil die Pot-Aktie als erste direkt an einer amerikanischen Börse notiert war.

Die plötzlichen Gewinne bei Tilray und anderen Cannabis-Aktien haben dazu geführt, dass einige Kommentatoren den Marihuana-Sektor als eine Blase bezeichnet haben. In der Tat haben zwei meiner Kollegen genau so argumentiert. Es besteht kein Zweifel, dass der plötzliche Anstieg und die Euphorie in Bezug auf Marihuana-Aktien an die Blasen in der Vergangenheit erinnern, wie die in den Kryptowährungen im vergangenen Jahr. Schließlich sind die Bewertungen komplett losgelöst von den realen Zahlen, da der Sektor im Wesentlichen wie ein Frühphasen-Biotech bewertet wird, obwohl sich das wahrscheinlich ändern wird, sobald der Markt für Freizeitmarihuana in Kanada am 17. Oktober eröffnet wird.

Ob sich Marihuana-Aktien als Blase erweisen oder nicht, hängt von einer Reihe von Faktoren ab, einschließlich der Frage, ob und wann sie in den USA legal werden, wie sie von der medizinischen Fachwelt angenommen werden und ob sich die Branche konsolidiert. Jedoch gibt es ein großes Signal, das zeigt, dass der Marihuana-Boom nachhaltig sein könnte. Das ist die Aufmerksamkeit und die Investitionen in die Branche seitens der Konsumgüterindustrie.

Ein wenig Geschichte

Constellation Brands, das Bier, Wein und Spirituosen herstellt und vermarktet und in den USA am bekanntesten als Anbieter von Corona ist, war das erste große Konsumgüterunternehmen, das vor einem Jahr eine Vereinbarung mit einem Marihuana-Produzenten eingegangen ist, als das Unternehmen eine Minderheitsbeteiligung für rund 200 Millionen US-Dollar an Canopy Growth übernahm. Damals sagte Constellation, dass die beiden Unternehmen Wissen und Erfahrung austauschen würden, und das Unternehmen zeigte Interesse an der Herstellung von cannabisbasierten Getränken.

Daher beteiligte sich der Corona-Hersteller im August mit 38 % an Canopy und investierte 4 Mrd. US-Dollar in den Pot-Anbauer. Der CEO von Constellation Rob Sands erklärte den Schritt und sagte:

Im vergangenen Jahr sind wir zu einem besseren Verständnis des Cannabis-Marktes, der enormen Wachstumschancen, die er bietet, und der Führungsposition von Canopy in diesem Bereich gekommen. Wir freuen uns darauf, Canopy beim Ausbau seiner globalen Führungsposition im medizinischen und Freizeit-Cannabis-Bereich zu unterstützen.



In der Telefonkonferenz zum letzten Quartal von Constellation skizzierte Sands die Strategie des Unternehmens mit Canopy weiter und sagte, dass er einen Markt von Hunderten von Milliarden US-Dollar sehe, der sich in den nächsten zehn Jahren entwickeln wird, und dass Canopy dem Unternehmen eine Plattform gebe, um alle globalen Märkte und Formate zu bewältigen.

Constellation ist nicht der einzige Getränkehersteller, der Marihuana ins Visier nimmt. Am 1. August gab Molson Coors (WKN:A0DPTB) ein Joint Venture zwischen Molson Coors Canada und dem kanadischen Anbaubetrieb HEXO (WKN:A2N455) bekannt, um „nach der Legalisierung Möglichkeiten zur Entwicklung von alkoholfreien, Cannabis-infundierten Getränken für den kanadischen Markt zu verfolgen“. Molson Coors Canada wird einen Anteil von 57,5 % am Joint Venture halten, und CEO Frederic Landtmeters sagte über dieses Geschäft Folgendes:

Obwohl wir nach wie vor hauptsächlich ein Bierunternehmen bleiben, freuen wir uns, ein eigenes neues Projekt mit einem vertrauenswürdigen Partner zu gründen, das ein Marktführer sein wird, wenn es darum geht, kanadischen Verbrauchern neue Erfahrungen mit hochwertigen, zuverlässigen und beständigen alkoholfreien, Cannabis-infundierten Getränken zu bieten.



Obwohl es noch keine anderen Geschäfte zwischen globalen Konsumgüterherstellern und Marihuana-Anbauern gibt, haben eine Reihe von großen Markenunternehmen eine Zusammenarbeit mit Pot-Lieferanten angesprochen. Im September führte Coca Cola (WKN:850663) laut Bloomberg Gespräche mit Aurora Cannabis, und obwohl das Unternehmen es nicht zugegeben hat, zeigte es Interesse an Getränken auf Cannabis-Basis. In einer Erklärung sagte der Softgetränkegigant: „Wir beobachten das Wachstum von nicht-psychotoxischem CBD als Bestandteil funktioneller Wellness-Getränke auf der ganzen Welt genau“.

Diageo (WKN:899505), der globale Alkoholriese, der Guinness-Bier und Smirnoff-Wodka besitzt, hat Gespräche mit mindestens drei Marihuana-Anbauern geführt, obwohl er noch keine Vereinbarung mit ihnen eingegangen ist. Heinekens (WKN:A0ETXG) Lagunitas-Marke brachte bereits im Juni ein THC-infundiertes Getränk auf den Markt, das derzeit in kalifornischen Apotheken erhältlich ist.

Es sind nicht nur Getränkekonzerne, die ins Spiel kommen. Der Tabakriese Altria (WKN:200417) soll laut Globe and Mail in Gesprächen über eine Beteiligung an Aphria sein, und es gibt gute Gründe zu glauben, dass andere Tabakunternehmen dem Beispiel folgen könnten. Sogar die kanadische Sparte von Wal-Mart sagte, dass sie den Verkauf von Cannabis-Produkten in Betracht ziehe.

Warum das wichtig ist

Blasen werden vor allem von Spekulanten verursacht. Der Vermögenswert gewinnt an Dynamik, da die Investoren von einer Gelegenheit angezogen werden, aber schließlich entzieht sich die Bewertung den zugrundeliegenden Fundamentaldaten, da Spekulanten den Kurs in die Höhe treiben, in der Annahme, dass sich auf jeden Fall ein Käufer finden wird. Zum Beispiel halfen Tageshändler, die Dotcom-Blase anzutreiben; Immobilienhändler trugen vor einem Jahrzehnt zur Immobilienblase bei; und der Anstieg von Bitcoin und anderen Kryptowährungen letztes Jahr zog viele Spekulanten an, die den plötzlichen Anstieg des neuen Vermögenswertes entdeckten.

Während es sicherlich einige Spekulanten und kurzfristig orientierte Investoren gibt, die mit Marihuana-Aktien handeln, gehören globale Unternehmen wie Constellation Brands, Molson Coors und Coca-Cola eindeutig nicht dazu. Sie investieren in Marihuana-Unternehmen, oder zumindest ziehen dies in Betracht, weil sie eine langfristige Chance in diesem Markt sehen.

Je mehr Pot-Anbauer einen Partner aus den Bereichen Bier, Softgetränke oder Tabak finden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine „Blase“ platzt, deutlich geringer. Die Investitionen von Constellation und anderen geben der Branche Glaubwürdigkeit, Zugang zu Bargeld für Expansion, Marketing- und Vertriebskompetenz und andere Vorteile, die ihren langfristigen Erfolg wahrscheinlicher machen.

Offensichtlich gibt es hier eine echte Chance. Es wird erwartet, dass die kanadische Legalisierung im kommenden Jahr einen Umsatz von 5 bis 7 Mrd. US-Dollar generieren wird, und diese Chance sollte von diesem Punkt aus nur wachsen.

Die Bewertungen sind sicherlich steil, aber die Unternehmen, die es am besten wissen, sind bereit, dafür zu bezahlen. Das sollte den Marihuana-Investoren, die besorgt sein könnten, dass ihre Aktien schließlich in Rauch aufgehen könnten, eine gewisse Sicherheit bieten.

The Motley Fool besitzt Aktien von Molson Coors Brewing. The Motley Fool empfiehlt Diageo.

Dieser Artikel wurde von Jeremy Bowman auf Englisch verfasst und am 13.10.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.