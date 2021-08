GrundWerk Capital begibt GWC Zukunft Fachmarktzentren (WIB) Anleihe (2026) mit 6,25 % p.a.

Hamburg (ots) - Fachmarktzentrum Hennef als Investitionsobjekt mit Entwicklungspotenzial- Emissionsvolumen von 5,5 Mio. EUR bei 60 Monaten Laufzeit- Revitalisierung Bestandsobjekt mit rund 5.300 m² Mietfläche- Entwicklung als "multifunktionales Geschäftsgebäude"- Fokus auf Ressourcenmanagement sowie Revitalisierung von urbanen GebietenDie GW GrundWerk Capital Holding GmbH & Co. KG bietet Anlegern über die GWC Zukunft Fachmarktzentren (WIB) Anleihe (2026) (WKN A3H25F) einen Zins von 6,25 % p.a. zur Finanzierung des geplanten Erwerbs und der Weiterentwicklung des Fachmarktzentrums Hennef bei 60 Monaten Laufzeit. Das angestrebte Emissionsvolumen beträgt 5.500.000 EUR. Das Fachmarktzentrum soll zu einem multifunktionalen Geschäftsgebäude weiterentwickelt werden. Im Fokus der Strategie steht die besondere Nutzungs-Kombination "Leben, Arbeiten und Einkaufen".Das Fachmarktzentrum Hennef (FMZ Hennef) ist eine gut vermietete Bestandsimmobilie mit integriertem Parkhaus in verkehrsgünstiger Lage der Stadt Hennef, die im Rhein-Sieg-Kreis die Bedeutung eines Mittelzentrums hat. Das Grundstück hat eine Größe von 6.202 m². Die Mietfläche beträgt 5.299 m², davon sind zurzeit 4.667 m² vermietet. Eine Aufstockung des mit einem Flachdach ausgestatteten Gebäudes soll geprüft werden. Der Gesamtkaufpreis beträgt 11.300.000 EUR inkl. Nebenkosten. Neben der Anleihe wird eine Bankfinanzierung in Anspruch genommen. GrundWerk Capital möchte mit der Investition in das FMZ Hennef nicht nur auf dessen langfristige Vermietung bauen, sondern das Objekt zu einem multifunktionalen Geschäftsgebäude weiterentwickeln. Im Fokus der Strategie steht die besondere Nutzungs-Kombination "Leben, Arbeiten und Einkaufen"."In enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Stakeholdern wie z.B. der Stadt Hennef wollen wir einen regionalen Standort schaffen, an dem sich die Angebote für Wohnen, Arbeiten und Einkaufen für die Menschen perfekt ergänzen", erläutert Geschäftsführer Matthias Adamietz das Wertschöpfungspotenzial. "Innerstädtische Flächen sind knapp. Ziel ist es, mit der Entwicklung von urbanen Drittnutzungspotenzialenein Leuchtturm-Projekt für kleine und mittelgroße Fachmarktzentren und einzelhandelsorientierte Gewerbeimmobilien zu schaffen." Mittelfristig soll zunächst das bestehende Vermietungspotenzial ausgeschöpft, langfristig durch die konzeptionelle Erweiterung um zusätzliche Flächen für Handel, Büro, Arztpraxen /Tagesklinik und Wohnen weiteres Potenzial gehoben werden.Das Konzept bedient hierbei neben der auch aus kommunaler Bauplanung erforderlichen umweltschonenden Ressourcenschonung durch Verdichtung auch das Bedürfnis der Menschen nachurbaner Nähe von Leben, Arbeiten und Einkaufen. Anleger können die Anleihe ab 1.000 EUR über die digitale Zeichnungsstrecke unter https://invest.grundwerk-capital.de (https://grundwerk-capital.de) zeichnen.Über GW GrundWerk CapitalDie GW GrundWerk Capital Holding GmbH & Co. KG ist eine auf die Entwicklung, Revitalisierung und das Management von Wohn- und Gewerbe-Portfolios spezialisierte Immobiliengesellschaft. Ein bundesweites Netzwerk zu Fondsgesellschaften und Maklern sichern einen ausgezeichneten Zugang zu exzellenten Immobilienbeständen. Geschäftsführer ist Matthias Adamietz, der als ehemaliger Mitbegründer und langjähriger Vertriebsvorstand der IMMOVATION AG über nachweisliche Expertise im An- und Verkauf von Wohn & Gewerbe-Immobilienportfolios sowie der Bewertung und Revitalisierung von Immobilien verfügt. Mit seinem qualifizierten Team platzierte er bis heute rund 150 Mio. EUR auf dem öffentlichen Kapitalmarkt in Deutschland und Österreich.Risikohinweise:Der Erwerb dieses Produktes ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Die Emittentin GW GrundWerk Capital Holding GmbH & Co. KG weist darauf hin, dass sie nicht beurteilt, ob (1.) das Produkt den Anlagezielen des Interessierten entspricht, (2.) die hieraus erwachsenden Anlagerisiken für den Anleger dessen Anlagezielen entsprechend finanziell tragbar sind und (3.) der Anleger mit seinen Kenntnissen und Erfahrungen die hieraus erwachsenden Anlagerisiken verstehen kann.Pressekontakt:Re'public - Agentur für Finanzkommunikation GmbHTorsten SaffierTel.: +49 30 68 83 90 48 ·E-Mail: saffier@re-public.bizOriginal-Content von: GW GrundWerk Capital GmbH, übermittelt durch news aktuell