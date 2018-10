Grütters plant Nachfolge-Findungskommission für Hubertus Knabe

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Staatsministerin Monika Grütters (CDU), will eine unabhängige Findungskommission für die Nachfolge des entlassenen Leiters der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, einrichten. In dem Gremium sollen weder das Kanzleramt noch die Berliner Kulturbehörde vertreten sein, berichtet der "Spiegel". Sowohl der Bund als auch das Land Berlin finanzieren die Stasi-Gedenkstätte.

Die CDU-Politikerin will so mögliche Kritik entkräften, ein linker Kultursenator könne jemanden, der das DDR-Unrecht verharmlost, zum Leiter der Gedenkstätte berufen. Sie wolle ein "Vertrauenssignal an die Opfer der SED-Diktatur und an die Gruppe der Experten senden, die an der Aufarbeitung der SED-Diktatur beteiligt sind", sagte Grütters dem Nachrichtenmagazin.

Foto: über dts Nachrichtenagentur