"Grüße aus ..." - ZDF schickt Prominente auf Zeitreise (FOTO)

Mainz (ots) -In der neuen ZDF-Reihe "Grüße aus ..." geht ein Prominenter aufZeitreise und verbringt ein Wochenende mit seiner Familie in demJahr, in dem er zwölf Jahre alt war. In der ersten Folge amDonnerstag, 11. Juli 2019, um 23.00 Uhr, heißt es "Grüße aus 1976".Schauspieler Thomas Heinze erlebt mit seiner Familie das AbenteuerZeitreise.Gemeinsam zieht Familie Heinze für ein Wochenende in einumgestyltes Haus, in dem alles an die Zeit seiner Kindheit erinnert.Die Kameras begleiten die Zeitreise und gewähren sehr persönlicheEinblicke in das Familienleben und die Kindheit des prominentenBewohners.Insgesamt zwei Tage lebt die Patchwork-Familie Heinze in derVergangenheit. Dafür wird das Haus komplett auf den Kopf gestellt,damit die Familie so wohnen kann, wie es 1976 üblich war. Für ThomasHeinze und seine Lebensgefährtin Jackie Brown ist es ein Schwelgen inErinnerungen. Dafür sorgen auch Einspielfilme, die die prägendenEreignisse und die Musik von damals noch einmal ins Gedächtnis rufen.Für die Kinder Sam, Lucille und Lennon wird das Wochenende zum großenAbenteuer, denn sie erleben die Kindheit ihrer Eltern hautnah.Essensbräuche, Fernsehshows, Klamotten und Technik von gestern führenzu unterhaltsamen Situationen. Wie funktioniert ein Telefon mitWählscheibe? Kann man Musik auf Kassette auch ohne Bandsalataufnehmen? Und warum sind die Bilder auf dem Röhrenfernseherschwarz-weiß oder verschneit?Die größte Herausforderung bedeutet für die Digital Natives aberdas Leben ohne Internet und Smartphones. Man darf gespannt sein, wiedie Familie mit dieser Herausforderung umgeht. War früher wirklichalles besser?Insgesamt drei Folgen des neuen Timetainment-Formats werden imJuli während der Sommerpause von "Markus Lanz" donnerstags um 23.00Uhr ausgestrahlt. In Folge zwei am 18. Juli 2019 reist SängerinPatricia Kelly mit ihrer Familie ins Jahr 1981, und mitFußball-Legende Pierre Littbarski heißt es am 25. Juli 2019 "Grüßeaus 1972". Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 -70-12186; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/gruesseaushttp://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell