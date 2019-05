Hannover (ots) - Zum Fastenmonat Ramadan, der in diesem Jahr am 6.Mai beginnt und mit dem Fest des Fastenbrechens am 4. Juni endet, hatder Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland(EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, in einem Brief an diemuslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger herzliche Grüße und Wünschefür eine ungestörte und friedliche Zeit übermittelt.In seinem Schreiben nimmt er Bezug auf das 70-jährige Jubiläum desGrundgesetzes und die in der Verfassung garantierte Religionsfreiheit: "Als Angehörige verschiedener Religionsgemeinschaften können wirdieses Recht stärken und befördern, indem wir aus innerer Überzeugungund mit sichtbaren Schritten aufeinander zugehen und voneinanderlernen." Die "mittlerweile schon selbstverständlich gewordenen"Einladungen auch an Christinnen und Christen, am abendlichenFastenbrechen im Monat Ramadan teilzunehmen, seien "Ausdruck derVerständigungsbereitschaft über religiöse Grenzen hinweg".Bedford-Strohm verwies auf den biblischen Monatsspruch für denMonat Mai, der sich in diesem Jahr mit dem Monat Ramadan weitgehendüberschneidet: "Es ist keiner wie du, und ist kein Gott außer dir"(2. Samuel 7, 22). Diese Formulierung sei nahezu wortgleich mit einemTeil des islamischen Glaubensbekenntnisses. "Fanatismus undExtremismus, mutwillige Zerstörungen und Verletzungen derMenschenrechte, ob in religiösem oder säkularem Gewand, widersprechendem Bekenntnis zum einen Gott, weil hier der Unterschied zwischenMensch und Gott nicht respektiert wird und Menschen sichaufschwingen, selbst Gott sein zu wollen. Religiös geprägte Zeitenwie der Fastenmonat Ramadan erinnern die Glaubenden und dann auch dieGesellschaft, in der sie leben, an diese Unterscheidung und an diedaraus resultierende, mit guten Gründen auch in die Präambel desGrundgesetzes aufgenommene ,Verantwortung vor Gott und denMenschen'," so der Ratsvorsitzende.Hinweis: Die Grußbotschaft zum Ramadan des Vorsitzenden des Ratesder EKD ist abrufbar unterhttps://www.ekd.de/grusswort-fastenmonat-ramadan-2019-45821.htm.Hannover, 5. Mai 2019Pressestelle der EKDKatharina RatschkoPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell