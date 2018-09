Grünwelt Energie spendet 100.000 Euro an die Welthungerhilfe

Kaarst (ots) - Die Unternehmensgruppe Grünwelt Energie,Deutschland preisgünstiger Lieferant von Ökostrom und Ökogas, setztihr kontinuierliches Engagement für Umwelt und Gesellschaft auch imJahr 2018 fort.Im August 2018 spendete die Unternehmensgruppe 100.000 Euro an dieDeutsche Welthungerhilfe und unterstützt so die wichtige Arbeit derHilfsorganisationen."Wir freuen uns sehr, mit Grünwelt Energie einen verlässlichenPartner an unserer Seite zu haben, der offen und vor allem immerbereit ist, gerade Menschen in akuten Notlagen zu unterstützen. DieUnternehmensgruppe hat sich seit Beginn der Zusammenarbeit im Jahr2014 zu einem unserer größten Spendenpartner entwickelt." sagtKatharina Wertenbruch, Leiterin Philanthropie & PartnerschaftenDie Welthungerhilfe ist eine der größten privatenHilfsorganisationen in Deutschland und kämpft dafür, Hunger und Armutzu besiegen. Das Ziel: überall dort, wo die Welthungerhilfe arbeitet,soll der Hunger bis zum Jahr 2030 beendet werden. Die Hilfe reichtdabei von der schnellen Katastrophenhilfe bis zu langfristigangelegten Projekten der Entwicklungszusammenarbeit.Die Grünwelt Energie Unternehmensgruppe nimmt ihre besondereVerantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft als Energieversorgerernst und unterstützt deshalb bereits seit im sechsten Jahr in Folgeregionale und internationale Projekte. Insgesamt wurden so bisherrund 1 Million Euro an gemeinnützige Hilfsorganisationen undEinrichtungen gespendet.Neben sozialen Projekten setzt sich die Grünwelt EnergieUnternehmensgruppe darüber hinaus für umweltbewusste und nachhaltigeProdukte ein. 9 von 10 Kunden des Unternehmens entscheiden sich füreinen umweltfreundlichen Strom- oder Gastarif. Gemeinsam mit denKunden leistet das Unternehmen damit einen Beitrag zur Reduzierungvon klimaschädlichen CO2-Emissionen. Das dauerhafte Engagement desUnternehmens für Umwelt und Soziales wird auch von den Kunden positivaufgenommen.Über Grünwelt EnergieDie Schwesterunternehmen Stromio, gas.de Versorgungsgesellschaftund Grünwelt Wärmestrom bilden gemeinsam die nachhaltige Marke"Grünwelt Energie". Die Grünwelt Energie Unternehmensgruppe versorgtso deutschlandweit Kunden mit günstigem Strom, Gas und Wärmestrom inumweltfreundlicher Qualität. Über die Internetseite www.gruenwelt.dekönnen interessierte Kunden einfach und sicher Ihre Ersparnisberechnen und den Wechsel zu Grünwelt Energie vollständig onlinebeauftragen.Pressekontakt:presse@stromio.comOriginal-Content von: Stromio, übermittelt durch news aktuell