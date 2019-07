Grünes Rezept: Erstattung möglich

Baierbrunn (ots) - Frei verkäufliche Arzneimittel verordnet derArzt oft auf einem grünen Rezept - und der Patient muss sie selbstbezahlen. Unter bestimmten Voraussetzungen erstatten vielegesetzliche Krankenkassen die Kosten aber im Nachhinein, wie dasGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" schreibt. Das trifft in vielenFällen auf Erkrankungen zu, bei denen rezeptfreie Präparate zumTherapiestandard zählen. Zum Beispiel Abführmittel bei bestimmtenDarmerkrankungen oder Acetylsalicylsäure bei der Nachsorge vonHerzinfarkt und Schlaganfall. Eine entsprechende Liste, OTC-Übersichtgenannt, gibt es im Internet unter www.g-ba.de/richtlinien/anlage/17.Manche Kassen erstatten auch andere rezeptfreie Arzneien ganz oderteilweise. Es kann sich also lohnen, bei der Kasse nachzufragen. ZurErstattung wird das quittierte grüne Originalrezept eingereicht.Wenn die Krankenkasse nicht zahlt, tut es vielleicht dasFinanzamt. Denn entsprechend dem Einkommen können außergewöhnlicheBelastungen bei der Steuererklärung berücksichtigt werden. "Dazugehören auch Krankheitskosten", erklärt Sina Rößler, Pressesprecherindes Bayerischen Landesamts für Steuern. Auch hier gilt: dasquittierte grüne Rezept (gegebenenfalls mit Kassenbon) bei denSteuerdokumenten aufbewahren.Alle wichtigen Informationen über das grüne Rezept findenLeserinnen und Leser in der aktuellen "Apotheken Umschau".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 7/2019 A liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell