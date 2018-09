"Grünes Namibia" - Wenn die Wüste erwacht / Kleingruppenspezialist TARUK legt ab 2019 zwei neue Reisen in den Süden Afrikas auf (FOTO)

Schwielowsee (ots) -Unter dem Kampagnentitel "Grünes Namibia" veranstaltet TARUKzwischen Januar und Juni 2019 zwei neue Reisen mit insgesamt 19Abfahrtsterminen. Die Produkte "Oryx" und "Springbok" zeichnen sichdurch ein erstklassiges Preis-Leistungsverhältnis aus und sollen denGästen die Schönheit Namibias im Sommer und Herbst, während undunmittelbar nach der Regenzeit näherbringen. Pro Abfahrt können sichmaximal zwölf Gäste anmelden.Dank guter Zusammenarbeit mit allen Leistungsträgern kann TARUKdie 13-tägige Namibia-Rundreise "Oryx" schon ab EUR 2.399,00anbieten. Die ebenfalls 13-tägige Tour "Springbok" durch Namibia unddie südafrikanische Kap-Region ist ab einem Preis von EUR 2.499,00buchbar. Im Preis inbegriffen sind Leistungen wie Flug, Unterkunft,Mahlzeiten per Katalogbeschreibung und alle Ausflüge.Potenzielle Interessenten erhalten den 12-seitigen Sonderkatalog,in dem beide Reisen detailliert beschrieben werden, als Teil desStandard-Info-Pakets, das die namibische Fremdenverkehrsbehörde NTBan interessierte Endkunden verschickt.DER REIZ DER REISE ZUR REGENZEITEin trockenes Land wie Namibia in seiner Regenzeit kennenzulernen,birgt einen unvergleichlichen Reiz. Die Natur zeigt sich von ihrerallerschönsten Seite: Alles grünt und sprießt, und in vielenWildherden wimmelt es jetzt von Jungtieren.Um seinen Gästen zu ermöglichen, dieses einzigartige Phänomenpersönlich zu erleben, nimmt der Fernreisespezialist TARUK ab Anfang2019 zwei neue Gruppenreisen für zwei bis zwölf Personen Reiseleitungins Programm auf."In den warmen Monaten von Januar bis Juni hat Namibia viel mehrzu bieten, als allgemein bekannt ist", erklärt Haape, der jedes Jahrmehrmals in Namibia unterwegs ist. Dazu gehören auch besonderePhänomene wie die Überflutung des Sossusvlei-Dünenmeers."Mit eigenen Augen zu erleben, dass sich im ansonstenstaubtrockenen Sossusvlei nach Starkregen plötzlich ein großer Seebildet und zahllose bunte Blumen sprießen, muss jeden Menschenunweigerlich ins Staunen versetzen", so Haape.Allerdings sei die namibische Regenzeit nicht vergleichbar mit denniederschlagreichen Jahreszeiten in Europa. "Die Regenzeit imsüdlichen Afrika zeichnet sich in der Regel durch kurze, oft heftigeGewittergüssen aus. Danach scheint sofort wieder die Sonne", schwärmtHaape, der in seiner Kindheit und Jugend in Südafrika lebte."Die landläufige Meinung, dass Namibia am besten in den dortigenWintermonaten (Juli bis September) bereist werden sollte, gehört insReich der Legenden verbannt", stellt TARUK-Geschäftsführer JohannesHaape klar. Dass das Land im Winter ungleich mehr Touristen ausEuropa anlockt als zu anderen Jahreszeiten, habe vielmehr damit zutun, dass dann in Europa Sommerferien sind."ORYX": ZWEI WÜSTEN IN DER REGENZEIT ERLEBENDie "Oryx"-Tour (erste Abfahrt: 25. Januar 2019; 9 Reisetermine)führt ausschließlich durch Namibia. Stationen sind unter anderem dieHauptstadt Windhoek und der Etosha-Nationalpark mit seinen großenElefanten-, Nashorn-, Antilopen- und Raubtierpopulationen.Die Rundfahrt macht auch Station am beeindruckenden Waterberg undim Erongo-Massiv, wo ein Besuch bei den Ureinwohnern Namibias, denSan, auf dem Programm steht. Dann geht es weiter ins malerischeSeebad Swakopmund am Atlantik und in die südliche Namib-Wüste mit denberühmten Sossusvlei. Die gigantischen Dünen gehören seit 2013 zumUnesco-Welterbe.Ein echtes Highlight der "Oryx"ist der Besuch des Weingutes Neurasim Khomas-Hochland. Inmitten der Halbwüste werden seit knapp mehr alszehn Jahren Weine der Rebsorten Shiraz und Merlot ausgebaut.Letzte Station der "Oryx"-Rundfahrt ist ein zweitägiger Besuch imprivaten Naturschutzgebiet Okambara. Hier, im Herzen derKalahari-Wüste, steht unter anderem eine ausgedehnte Buschwanderungauf dem Programm.DIE "SPRINGBOK" VEREINT NAMIBIA UND DAS KAPLANDDie zweite neue TARUK-Rundreise, die "Springbok" (erste Abfahrt:18. Januar 2019; 10 Reisetermine) kombiniert einige der markantestenReiseziele Namibias mit einem rund dreitägigen Aufenthalt in Kapstadtund Umgebung. Sie führt zunächst von Windhoek in den Etosha-Park;anschließend geht es weiter ins Damaraland zum Unesco-WelterbeTwyfelfontein mit seinen zahlreichen uralten Felsmalereien und-gravuren. Die Tour macht auch Station bei den San-Buschleuten imErongo-Massiv, bevor es nach Swakopmund weitergeht.Nach einem Besuch am Sossusvlei wird die Reise nach Windhoekfortgesetzt. Von dort aus fliegen die Gäste nach Kapstadt. Zu denHöhepunkten des knapp dreitägigen Programms am Kap der Guten Hoffnunggehören unter anderem ein Ausflug ins Weinanbaugebiet um Stellenboschund ein Besuch im Cape of Good Hope Nature Reserve. Natürlich darfauf eine Fahrt mit der Seilbahn auf den Tafelberg nicht fehlen.BUCHUNGSDETAILSDie TARUK-Reisen "Oryx" und "Springbok" sind ab sofort direkt beimVeranstalter online unter www.taruk.com oder telefonisch(033209-21740) beziehungsweise über alle freien Reisebüros buchbar.Detaillierte Informationen bietet der Katalog "Grünes Namibia", deronline angefordert werden kann.