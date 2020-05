Grünes Monopoly-Geld: Eine Forderung in Deutschland schlimmer als die andere

Liebe Leser,

die „Grünen“ haben jetzt gefordert, es solle in Deutschland Gutscheine für den Kauf von „Waren vor Ort“ geben. Der doppelte Zweck ist recht deutlich: Die Wirtschaft soll regional funktionieren, um möglichst nachhaltig zu wirtschaften (und die Abhängigkeit vom Ausland zu reduzieren). Zudem wäre dies ein weiterer Baustein für die Stützung der privaten Haushalte in schwierigen Zeiten. In meinen Augen jedoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung