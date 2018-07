Grünes Licht für Datev Kassenarchiv online / Einfache Portallösung für bargeldintensive Branchen (FOTO)

Nürnberg (ots) -Der IT-Dienstleister DATEV eG gibt grünes Licht für die sichereOnline-Archivierung von Daten aus Registrierkassen undKassensystemen. Mit dem DATEV Kassenarchiv online können Unternehmenaus den bargeldintensiven Branchen ihre Kassendaten revisionssicherim DATEV-Rechenzentrum archivieren. Eine einfache Anmeldung im Portalwww.datev.de/kassenarchiv ist dafür ausreichend.Die Nutzer der neuen Lösung profitieren von den mehr als 50 JahrenErfahrung der DATEV mit sicheren IT-Dienstleistungen. "Kassenarchivonline ist ein schönes Beispiel dafür, wie sich mit einerintelligenten und einfach gestalteten Portallösung für Unternehmenund Steuerberater administrative Prozesse effizient und rechtssichergestalten lassen", sagte Dr. Robert Mayr, Vorstandsvorsitzender derDATEV eG, auf der Jahrespressekonferenz des Unternehmens.Hintergrund für das Angebot ist unter anderem das Gesetz zumSchutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen, das dieVorgaben für die Kassenführung in Unternehmen deutlich verschärfthat. Seit Anfang 2018 gibt es hierzu unter anderem die Möglichkeiteiner unangekündigten Kassen-Nachschau durch die Finanzbehörden.Gesetzliche Anforderungen praktisch und sicher umsetzenDATEV Kassenarchiv online ist insbesondere für mittelständischeBetriebe geeignet, wie beispielsweise Bäcker, Frisöre, Gastwirte undselbstständige Einzelhändler, die beim Thema Bargeld im Fokus desFiskus stehen. Sie erhalten mit der Lösung eine praktische undsichere Möglichkeit, die gesetzliche Pflicht zur Archivierung derKassendaten einzuhalten und sich präventiv auf den Besuch des Prüfersvorzubereiten - gegebenenfalls gemeinsam mit dem Steuerberater.Über das Kassenarchiv-Portal können die Tagesendsummen undEinzelaufzeichnungen aus den Kassen einfach in die DATEV-Cloudhochgeladen werden. Neben den täglichen Kassendaten lassen sich auchandere archivierungspflichtige Unterlagen, wie beispielsweiseVerfahrensdokumentationen, Programmierprotokolle, Rabattaktionen oderSpeisekarten im DATEV Kassenarchiv online ablegen.Über DATEV eGDie DATEV eG ist das Softwarehaus und der IT-Dienstleister fürSteuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte sowie derenzumeist mittelständische Mandanten. Mit rund 40.300 Mitgliedern,nahezu 7.400 Mitarbeitern (zum Ende des ersten Halbjahrs 2018) undeinem Umsatz von 978 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2017) zählt dieDATEV zu den größten IT-Dienstleistern und Softwarehäusern inDeutschland. So belegte das Unternehmen im Jahr 2016 Platz 3 imRanking der Anbieter von Business-Software in Deutschland (Quelle:IDC, 2017). Das Leistungsspektrum umfasst vor allem die BereicheRechnungswesen, Personalwirtschaft, betriebswirtschaftliche Beratung,Steuern, Kanzleiorganisation, Enterprise Resource Planning (ERP),IT-Dienstleistungen sowie Weiterbildung und Consulting. Mit ihrenLösungen verbessert die 1966 gegründete Genossenschaft mit Sitz inNürnberg gemeinsam mit ihren Mitgliedern die betriebswirtschaftlichenProzesse von Unternehmen, Kommunen, Vereinen und Institutionen.Pressekontakt:DATEV eGClaudia SpechtTelefon 0911 319-51224claudia.specht@datev.dewww.datev.de/pressewww.datev.de/pressefototwitter: @DATEV_SprecherOriginal-Content von: DATEV eG, übermittelt durch news aktuell