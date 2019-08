Grünes Licht: Baugenehmigung für Brita-Produktion in Bad Camberg erteilt / Ausschreibung der Gewerke startet - Nachhaltige, energieeffiziente Bauweise - Inbetriebnahme mit 100 Mitarbeitern Ende 2020

Taunusstein (ots) - Der Landkreis Limburg-Weilburg hat BRITA imJuli die Baugenehmigung für das Neubauprojekt in Bad Camberg erteilt.Damit steht der Errichtung des zweigeschossigen Produktionsgebäudesbauordnungsrechtlich nichts mehr im Wege.Die Brita GmbH, einer der international führenden Experten fürTrinkwasseroptimierung und -individualisierung, wird ihre deutscheProduktionsstätte von Taunusstein nach Bad Camberg verlagern. DasGrundstück liegt im Gewerbegebiet "Im Gründchen II" nahe amAutobahnanschluss an die A3 und ist somit sehr gut an dieVerkehrsinfrastruktur angebunden. Auf dem 38.000 m² umfassendenGelände wird eine hochmoderne Fertigung inklusive der dazugehörigenLabore mit rund 100 Arbeitsplätzen entstehen. "Für uns in Bad Cambergbedeutet die Ansiedelung von Brita nicht nur regelmäßigeGewerbeeinnahmen und attraktive Arbeitsplätze in der Region",kommentiert Jens-Peter Vogel, Bürgermeister der Stadt Camberg denZuzug. "Wir freuen uns zudem sehr, dass wir ein Unternehmen fürunsere Stadt gewinnen konnten, das in einer ausgewiesenenZukunftsbranche sehr erfolgreich ist und dem außerdem Nachhaltigkeitund unternehmerische Verantwortung am Herzen liegen. Davon erhoffenwir uns wertvolle Impulse."Reihenfolge der geplanten Bauabschnitte I und II getauschtBrita wird zunächst den ursprünglich als Bauabschnitt II geplantenTeil der Produktion realisieren. "Wir haben uns Ruhe und Zeit für denzentralen und sensiblen Punkt des Produktionslayouts genommen. Einextrem komplexes Thema, denn nicht nur müssen dieProduktionskapazitäten und -bedarfe über mehrere internationaleStandorte hinweg kontinuierlich austariert werden - dabei sind auchUnwägbarkeiten zu betrachten, die z.B. durch außerordentlicheEreignisse wie den Brexit entstehen können. Dazu kommt unsere ProductRoadmap, die wir ebenfalls kontinuierlich fortschreiben, d.h. diePlanung der Produkte, die wir heute und künftig entwickeln,produzieren und vermarkten. Das nunmehr vorliegende Produktionslayoutfür Bad Camberg hat hier noch einmal die Auslegung des Gebäudesbeeinflusst. Durch die sinnvolle, weil effiziente Andienung derMaschinen aus einer neuen zweiten Etage heraus konnten wir diebebaute Grundfläche verkleinern, die nun der des ursprünglichenBauabschnitts II entspricht", erläutert Stefan Jonitz, ChiefFinancial Officer der Brita Gruppe, der das Projekt verantwortet.Zudem ist auf dem Gelände noch ein weiterer Abschnitt vorgesehen, derzunächst nicht bebaut wird. Dieser ist eine Erweiterungsfläche, umflexibel auf den künftigen Platzbedarf reagieren zu können.Brita sieht vor, jetzt zwei Drittel der anstehenden diversenGewerke auszuschreiben, im Anschluss zügig die Aufträge dafür zuvergeben und danach die Bauarbeiten nach Möglichkeit noch dieses Jahraufzunehmen. Die restlichen Ausschreibungen erfolgen dannschrittweise.Nachhaltige Bauweise mit Holz und Fokus auf EnergieeffizienzDie Brita Produktionsstätte wurde von dem Architekturbüro Banz +Riecks, Bochum, als Holzingenieursbau entworfen. Das bewusste undsichtbare Einbinden des natürlichen Werkstoffs wertet das Gebäudenicht nur optisch auf. Es vermittelt Mitarbeitern außerdem einenfreundlichen Raumeindruck und schafft vor allem eine Verbindung zurLandschaft. Durch die nachhaltige Planung und Ausrichtung aufEnergieeffizienz mittels einer sehr starken Dämmung wird KfW 55Standard erreicht. Auch wird bereits entstandene Energie kluggenutzt, zum Beispiel die warme Abluft der Maschinen zum Heizen derRäume. Im Zusammenhang mit der Energieversorgung prüft Brita u.a. denEinsatz weiterer Technologien wie Photovoltaik.Zusätzlich wird die Tragwerksaufhängung nach außen verlagert,wodurch die Gebäudehöhe sinkt und die zu beheizende Fläche verringertwird. Ein weiterer Vorteil: Diese Lösung wirkt optisch weniger massivals ein Standarddach, da die Tragwerksaufhängung in Form einermittigen Doppelpylonenreihe von außen über dem Dach sichtbar seinwird.Zur BRITA Gruppe:Mit einem Gesamtumsatz von 474 Millionen Euro im Geschäftsjahr2018 und 1.827 Mitarbeitern weltweit (davon 942 in Deutschland) istdie Brita Gruppe eines der führenden Unternehmen in derTrinkwasseroptimierung. Ihre Traditionsmarke Brita hält eineSpitzenposition im globalen Wasserfiltermarkt. DasFamilienunternehmen mit Hauptsitz in Taunusstein bei Wiesbaden istdurch 28 nationale und internationale Tochtergesellschaften bzw.Betriebsstätten sowie Beteiligungen, Vertriebs- und Industriepartnerin 66 Ländern auf allen fünf Kontinenten vertreten. Es betreibtProduktionsstätten in Deutschland, Großbritannien, Italien und China.Gegründet 1966, entwickelt, produziert und vertreibt der Erfinder desTisch-Wasserfilters für den Haushalt heute ein breites Spektruminnovativer Lösungen für die Trinkwasseroptimierung, für den privaten(Tisch-Wasserfilter, leitungsgebundene Systeme sowie die BRITAIntegrated Solutions für Elektroklein- und -großgeräte namhafterHersteller) und den gewerblichen Gebrauch (Lösungen für Hotellerie,Gastronomie, Catering und Vending) sowie leitungsgebundeneWasserspender für Büros, Schulen, die Gastronomie und denhygienesensiblen Care-Bereich (Krankenhäuser, Pflegeheime). Seit 2016setzt sich Brita gemeinsam mit Whale und Dolphin Conservation (WDC)für den Schutz der Ozeane vor Plastikmüll und damit den Schutz vonWalen und Delfinen ein. Weitere Informationen: www.brita.de