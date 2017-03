"Grüner als der Bundesdurchschnitt": Viele Versorger schummeln bei Stromherkunft

Hamburg (ots) - Viele Versorger stellen ihre Stromlieferungsauberer dar, als sie ist. Die Anbieter behaupten in ihrerÖffentlichkeitsarbeit, der von ihnen gelieferte Strom enthalte einenhöheren Anteil an erneuerbaren Energien als der bundesweiteDurchschnitt. Das ist jedoch nicht der Fall. Dies geht aus einerUntersuchung hervor, die ein Bündnis aus Deutscher Umwelthilfe, RobinWood, Greenpeace Energy, EWS Schönau, NATURSTROM und LichtBlickvorgelegt hat (Download unter http://bit.ly/strommix).Wie das Handelsblatt in seiner heutigen Ausgabe berichtet, habenVerbraucherschützer bereits Energieversorger wegen "Irreführung derKunden" abgemahnt."Verbraucher werden getäuscht, um das angeblich grüne Image derVersorger aufzupolieren", sagt Gero Lücking, GeschäftsführerEnergiewirtschaft von LichtBlick. Für den "Faktencheck Strommix"wurden 40 von 1.100 Anbietern in Deutschland unter die Lupe genommen.Jeder vierte untersuchte Versorger erweckt den Eindruck, er beschaffemehr Grünstrom für seine Kunden, als er es tatsächlich tut. "Wirsehen hier nur die Spitze des Eisberges", so Lücking.So schreiben zum Beispiel die Stadtwerke Kiel auf ihrer Website zuihrem Strommix 2015: "Über 47 Prozent unseres Stromes stammte ausregenerativen Quellen". Zudem "nutzten" die Stadtwerke angeblich mehrÖkostrom als der Bundesdurchschnitt, der bei 32 Prozent liegt.Tatsächlich kaufen die Kieler nach den Berechnungen in derUntersuchung jedoch nur etwa sechs Prozent grünen Strom für IhreKunden ein.Auch die Stadtwerke Schweinfurt behaupten in einerPressemitteilung, sie lägen "in Bezug auf den Grünstrom über dembundesweiten Durchschnitt". Tatsächlich kauften die Stadtwerke jedochweniger als 5 Prozent erneuerbare Energie ein. VergleichbareDarstellungen fanden sich zum Zeitpunkt der Untersuchung auch bei denStadtwerken Bochum, Düsseldorf, Leipzig, Unna, Dortmund (DEW 21),Fulda (Rhön Energie) und Frankfurt (Mainova) sowie beim AnbieterEnergiegut.Hintergrund ist die gesetzliche Stromkennzeichnung. Sieverpflichtet Versorger dazu, in ihrem Strommix einen Pflichtanteilvon bis zu 46 Prozent EEG-Strom auszuweisen. Das Problem: DieserEEG-Strom wird nicht von den Versorgern eingekauft. Der Strommix derVersorger erscheint also umweltfreundlicher, als er ist. Im Gegenzugwird der Anteil von Kohle- und Atomstrom in den Stromtarifenkünstlich kleingerechnet."Der Gesetzgeber nimmt bewusst in Kauf, dass die Kennzeichnung vonStromtarifen nicht die Strom-Einkaufspolitik der Anbieter abbildet.Sie können sich auf diese Weise umweltfreundlicher darstellen, alssie sind. Das ist unseriös", erläutert Dr. Peter Ahmels,Bereichsleiter Energie und Klimaschutz der Deutschen Umwelthilfe.Um dem Missbrauch einen Riegel vorzuschieben, fordert das Bündniseine Reform der Stromkennzeichnung. Sie müsse künftig wieder zu 100Prozent den Stromeinkauf der Versorger abbilden. "Auch für Strom mussgelten: Es darf nur das draufstehen, was drin ist", so MarcelKeiffenheim, Leiter Politik und Kommunikation bei Greenpeace Energy.Zusätzlich sollen Stromkunden künftig genauer darüber informiertwerden, wie sie unabhängig von der Stromlieferung ihres Versorgersdurch die Zahlung der EEG-Umlage den Ausbau der erneuerbaren Energiefördern.Weitere Informationen: Der "Faktencheck Strommix" (PDF, 7 Seiten)und weitere Informationen zur Stromkennzeichnung zum Download unterhttp://bit.ly/strommixKontakte:- LichtBlick SE, Ralph Kampwirth, BereichsleiterUnternehmenskommunikationTel. 040/6360-1208, ralph.kampwirth@lichtblick.de- DUH, Dr. Peter Ahmels, Leiter Energie und KlimaschutzTel. 030/2400867-91, ahmels@duh.de- ROBIN WOOD e.V., Dr. Philip Bedall, EnergiereferentTel 040/380892-21, energie@robinwood.de- Greenpeace Energy eG, Christoph Rasch, PressesprecherTel. 030/28482-210, christoph.rasch@greenpeace-energy.de- NATURSTROM AG, Dr. Tim Loppe, Leiter Presse/MedienTel. 0221/77900-363, loppe@naturstrom.de- EWS Schönau, Sebastian Sladek, GeschäftsführerTel. 07673-885-34, s.sladek@ews-schoenau.deOriginal-Content von: LichtBlick SE, übermittelt durch news aktuell