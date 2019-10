Grüner Wohntrend: Naturstein im eigenen Zuhause immer beliebter / Einzigartige Duftkerzen im Natursteinbecher (FOTO)

Leutershausen (ots) -In vielen Lebensbereichen achten Menschen heute aufNachhaltigkeit. Diese Entwicklung macht auch vor den eigenen vierWänden nicht halt. Ob aus Allergiegründen oder weil man einenachhaltige Lebensweise pflegt: Immer mehr Menschen entscheiden sichbewusst für natürliche Materialien bei der Gestaltung des eigenenWohnraums. Gesteine wie Marmor und Granit sind Natur pur und werdenim Wohnbereich immer stärker nachgefragt, etwa alsKüchenarbeitsplatte, im Baddesign oder bei kleinen Accessoires wieVasen und Schalen.Vom Grabstein-Hersteller zum Wohn-DesignerSteinmetz Alexander Hanel hat diesen Trend erkannt und ihm kameine Idee. Der Geschäftsführer aus Mittelfranken wurde mit seinem"Fashionlabel für Grabsteine" bekannt und hat im Rahmen seiner Arbeitmit den Design-Grabsteinen bemerkt: Das gleiche Gestein eignet sichauch hervorragend, um daraus hochwertige und nachhaltigeWohnaccessoires zu machen. Daher startet Hanel mit "Rokstyle Living"nun eine Designmarke, die Accessoires wie Windlichter, Vasen oderTeller komplett aus Naturstein anbietet. Dazu zählt die neue"Signature-Scented-Candle Edition", welche kürzlich mit dem Plus XAward, dem weltweit größten Innovationspreis für Technologie, Sportund Lifestyle ausgezeichnet wurde.Die modernen Stein-Windlichter sind in Marmor und Granitgefertigt. Sie schaffen ein natürliches Stimmungsbild und lassen sichbesonders eindrucksvoll in jedes Wohnkonzept integrieren. Auch alspersönliches Geschenk sind sie etwas Besonderes. Nach Abbrennen derKerze kann der Becher zum Beispiel als kleine Vase weiter genutztwerden. Somit bleibt das Produkt immerwährend erhalten und hat einennachhaltigen Effekt.Erhältlich sind die Duftkerzen unter www.rokstyleliving.comPressekontakt:Stein Hanel GmbH | Rokstyle LivingAlexander HanelJosef-Hanel-Str. 191578 LeutershausenTel.: 09823-298E-Mail: info@stein-hanel.deWeb: http://www.stein-hanel.deOriginal-Content von: Stein Hanel GmbH, übermittelt durch news aktuell