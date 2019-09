Grüner Knopf nur eine weitere freiwillige Maßnahme neben einem schwachen Textilbündnis

Berlin / Bonn (ots) - Die heutige Vorstellung des neuenTextil-Siegels "Grüner Knopf" durch das Bundesministerium fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) nutzt dieZivilgesellschaft im Textilbündnis zu einer kritischenStandortbestimmung. Die zivilgesellschaftlichen Bündnis-Mitgliederkritisieren, dass der Grüne Knopf genauso wie das Textilbündnis nureine freiwillige Maßnahme ist. Dringend notwendig sei aber einGesetz, das Sorgfaltspflichten in Bezug auf Menschenrechte, Umweltund Korruptionsvermeidung für alle Unternehmen verbindlich regelt.Dieses Gesetz müsse die Basis für soziale, ökologische undökonomische Nachhaltigkeit bilden. Freiwillige Maßnahmen wie derGrüne Knopf und ein verbessertes Textilbündnis könnten daraufaufbauen."Textilbündnis und Grüner Knopf sind freiwillige Instrumente,denen sich viele Marken- und Einzelhandelsunternehmen im Textilsektorentziehen", sagt Sabine Ferenschild vom Südwind Institut. Nur knappdie Hälfte der Textilwirtschaft beteilige sich am Textilbündnis. Auchder Grüne Knopf, der als staatliches Siegel Verbraucher*innennachhaltige Produktion von Textilprodukten auf denVerarbeitungsstufen der Nähereien und Stoffveredelung versprechenwill, wird nur einen Teilausschnitt der Branche erfassen. "Angesichtsder unvollständigen Marktabdeckung fordern wir, wie auch einigeUnternehmen, ein Gesetz."Als freiwillige Multi-Stakeholder-Initiative könne dasTextilbündnis aufbauend auf einer gesetzlichen Regelung Sinn machen,wenn es glaubhaft und transparent die Einhaltung derSorgfaltspflichten durch Unternehmen überprüfe. "Der derzeitigeMechanismus gewährleistet allerdings nicht, dass Mitgliedsunternehmeninsbesondere die wesentlichen menschenrechtlichen Risiken erfassenund diesen mit angemessenen Maßnahmen wirksam begegnen", sagt GiselaBurckhardt von FEMNET. "Die geplante Überarbeitung desÜberprüfungsmechanismus muss auch für die Öffentlichkeit bessersichtbar machen, ob und wie wirksam ein Unternehmen die Umsetzung derMenschenrechte in seiner Lieferkette sicherstellt."Gemeinsames Engagement von Unternehmen als möglicher Mehrwert desTextilbündnissesEin Mehrwert des Textilbündnisses gegenüber dem Grünen Knopf könnesich durch ein gemeinsames Engagement der Bündnismitglieder inBündnisinitiativen manifestieren. Bei vielen tiefgreifenden Problemenin der Lieferkette, wie der Zahlung existenzsichernder Löhne, kannein einzelnes Unternehmen kaum nachhaltige Veränderungen erreichen.Berndt Hinzmann von der Entwicklungsorganisation INKOTA kritisiert:"Von den 72 Mitgliedsunternehmen beteiligen sich derzeit nur 17Firmen an Bündnisinitiativen. Um ein sinnvoller Baustein in einem Mixgesetzlicher und freiwilliger Maßnahmen zu sein, muss dasTextilbündnis die Implementierung von Sorgfaltspflichten glaubhaftprüfen und durch gemeinsames Engagement effektiv Fortschrittesicherstellen. Davon sind wir aktuell weit entfernt."Hintergrund-Informationen zum TextilbündnisMehr Informationen zum Bündnis für nachhaltige Textilien:https://www.textilbuendnis.com. Das Textilbündnis hat 18zivilgesellschaftliche Mitgliedsorganisationen, die von FEMNET,INKOTA-netzwerk und dem SÜDWIND Institut im sogenanntenSteuerungskreis vertreten werden.Pressekontakt:Dr. Gisela Burckhardt,FEMNET, gisela.burckhardt@femnet-ev.de,Tel.: 0152 01774080Dr. Sabine Ferenschild,SÜDWIND-Institut, ferenschild@suedwind-institut.de,Tel: 0228 7636 9816Berndt Hinzmann,INKOTA-netzwerk, hinzmann@inkota.de,Tel.: 0160 94 69 87 70Original-Content von: Zivilgesellschaft im Bündnis für nachhaltige Textilien, übermittelt durch news aktuell