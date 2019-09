Grüner Knopf / Neues Metasiegel an entscheidenden Stellen viel zu schwach

Wuppertal (ots) - Am 9. September will das Bundesministerium fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) sein neuesMetasiegel "Grüner Knopf" starten. Leider weist es aus Sicht derKampagne für Saubere Kleidung (kurz: CCC für Clean Clothes Campaign)erhebliche Schwächen auf und verfehlt so im Moment noch das Ziel,Konsument*innen eine verlässliche Orientierung zu bieten, dabei,Kleidung zu erkennen, die unter Wahrung der Arbeits- undMenschenrechte hergestellt wurde.MANKO FABRIKAUDITSDer Grüne Knopf will menschenrechtliche Sorgfaltspflichten vonUnternehmen in die Bewertung einbeziehen. Dies wäre positiv, noch istaber unklar, wie die Kriterien und die Nachweisführung in der Praxisumgesetzt werden. Zudem soll die Vergabe auch auf der Anerkennungbereits bestehender Siegel und Label basieren. Diese werden in derRegel von privatwirtschaftlichen Firmen oder Einrichtungen anhanddurchgeführter Fabrikaudits vergeben. "In zahlreichen Publikationenhat die CCC dokumentiert, dass Sozialaudits weder in der Lage sind,Arbeitsrechtsverletzungen wie die Diskriminierung von Frauen oder dieBehinderung von Gewerkschaftsarbeit zu erkennen, noch zutatsächlichen Verbesserungen führen. Ein staatliches Siegel erforderteinen besonders effektiven, unabhängigen und mit ausreichendRessourcen und wirksamen Sanktionsmitteln ausgestattenKontrollmechanismus", so Uwe Wötzel von ver.di.SCHWACHPUNKT LÖHNE UND ABDECKUNG DER LIEFERKETTEIn der Pilotphase, die bis Mitte 2021 dauern soll, gibt es zuviele Schwachpunkte. "Insbesondere die Zahlung einesexistenzsichernden Lohns ist nicht integriert. Ebenso fehlt dieAbdeckung der gesamten Lieferkette. Daher dürfen aus Sicht der CCCTextilien, die den Grünen Knopf tragen, nicht als 'fair' oder 'sozialnachhaltig' bezeichnet werden", stellt Ingeborg Mehser vomKirchlichen Dienst in der Arbeitswelt klar.BLANKOSCHECK FÜR EU-PRODUKTEEine weitere Ausnahme ist, dass Unternehmen, die in der EUproduzieren, ein Blankoscheck erteilt wird: Sie müssen für dieProduktzertifizierung keinen Nachweis erbringen, dass die Menschen-und Arbeitsrechte eingehalten werden, da die sozialen Standardsaufgrund effektiv durchgesetzter gesetzlicher Vorgaben in der EUbereits gewährleistet seien."Dies ist ein Einfallstor für Trittbrettfahrer und kann dieGlaubwürdigkeit des Grünen Knopfs ad absurdum führen.Veröffentlichungen der CCC über Bulgarien oder Rumänien, die beidengrößten Textilkonfektionäre in der EU, zeigen regelmäßig systemischeProbleme bei der Umsetzung von Arbeitsrechten. Bei der Kluft zwischendem tatsächlichen Lohn und einem Existenzlohn belegen dieNiedriglohnländer Europas weltweit einen traurigen Spitzenplatz", soMaik Pflaum von der Christlichen Initiative Romero.FAZITFreiwillige Produktzertifizierung hält die CCC weiterhin nicht fürden richtigen Ansatz, um die Arbeitsbedingungen in globalenLieferketten strukturell zu verbessern. Die CCC fordert einLieferkettengesetz.Pressekontakt:Für Interviews und Fragen steht Ihnen der Geschäftsführende Ausschussder Kampagne für Saubere Kleidung Deutschland zur Verfügung:Maik PflaumReferent für Arbeitsrechte der Christlichen Initiative RomeroTel: 0911 214 2345 und 0151 206 544 30, pflaum@ci-romero.deUwe WötzelGewerkschaftssekretär der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft,BerlinTel: 030 6956 1036, uwe.woetzel@verdi.deIngeborg MehserReferentin beim Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt BremenTel: 0421 346 1523, ingeborg.mehser@kirche-bremen.deOriginal-Content von: Clean Clothes Campaign - Kampagne für Saubere Kleidung, übermittelt durch news aktuell