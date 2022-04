Grüner Kandidat Jadot über Niederlage Le Pens: Schlimmstes verhindert

PARIS (dpa-AFX) - Der gescheiterte grüne Präsidentschaftskandidat Yannick Jadot hat sich erleichtert über das Ausscheiden der rechtsnationalen Politikerin Marine Le Pen aus dem Rennen um Frankreichs höchstes Staatsamt gezeigt. "Danke an alle, die einen Damm gegen die extreme Rechte errichtet haben", schrieb Jadot am Sonntagabend bei Twitter. "Das Schlimmste ist verhindert worden, aber das Land ist gespaltener als je zuvor." Jetzt komme es auf die Parlamentswahlen im Juni an. Frankreichs amtierender Präsident Emmanuel Macron hatte sich am Sonntag Hochrechnungen zufolge klar gegen seine Herausforderin Le Pen durchgesetzt. Jadot war bereits in der ersten Runde der Wahlen vor zwei Wochen mit weniger als fünf Prozent der Stimmen gescheitert./rbo/DP/zb