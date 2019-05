Grüner Grillen / EDEKA und WWF: Diese Kohle macht sich bezahlt

Hamburg/Berlin (ots) - Mehr als 95 Prozent der Deutschen grillenlaut einer Umfrage von Statista gern. Und wenn der Grill angeworfenwird, dann wird immer noch meist ganz klassisch Holzkohle verwendet.2018 war das eine Menge von rund 250.000 Tonnen. Grillgenuss sollteaber nicht zu Lasten der Umwelt gehen. Daher rät der WWF, dass dieGrillkohle mindestens aus dem Holz nachhaltig bewirtschafteter Wälderhergestellt sein sollte - um illegale Waldrodung zu verhindern undKlima und Artenvielfalt zu schützen. Als erster deutscherLebensmitteleinzelhändler hat EDEKA bereits 2016, unterstützt von WWFals Partner für Nachhaltigkeit, das gesamteEigenmarken-Grillkohlesortiment auf FSC-zertifizierte Qualitätumgestellt."Holzkohle fällt nicht unter die europäischeHolzhandelsverordnung", so Dr. Marina Beermann, WWF-Leiterin derEDEKA-Partnerschaft. "Deshalb haben weder die eigentlich dafürzuständigen Behörden noch der Zoll eine Handhabe beiGrillkohle-Importen aus illegaler Waldrodung. Legalität ist bei inDeutschland verkaufter Grillkohle rein freiwillig. EDEKA geht mitgutem Beispiel voran und zeigt, dass mehr Nachhaltigkeit auch beiGrillkohle möglich ist.""Holz und Papier ist einer der Schwerpunkte in der Zusammenarbeitvon EDEKA und WWF. Daher sind Produkte der EDEKA-Eigenmarken ausHolz, Papier und Zellstoff, darunter auch die Grillkohle, zu 100Prozent nachhaltig zertifiziert. Wir arbeiten kontinuierlich daran,diesen Status zu sichern und weiter zu verbessern, zum BeispielAltpapieranteile auszubauen", so Rolf Lange, LeiterUnternehmenskommunikation der EDEKA-Zentrale. Auch sind bereits 95Prozent der Papp- und Papierverpackungen der Eigenmarken aufnachhaltiges Material mit FSC-Siegel oder Blauem Engel umgestellt.Das sind immerhin die Verpackungen von 2.200 Produkten. Darunterfallen auch 2,3 Milliarden Getränke- und Milchkartons, die seit 2013umgestellt wurden. An den Transportverpackungen wird ebenfallserfolgreich gearbeitet. Auch weitere Maßnahmen tragen dazu bei,Wälder zu schützen: So druckt EDEKA seine Magazine wie z.B. dasKundenmagazin "Mit Liebe" auf 100% zertifiziertes Altpapier. Und beijedem Kauf eines EDEKA smart Mobilfunk-Startersets fördert EDEKA dasWWF-Waldschutzprogramm, das sich in knapp 90 Ländern und 300Projekten gegen die Zerstörung der Wälder weltweit einsetzt. Dabeiwerden Regen- sowie heimische Wälder geschützt und aufgeforstet.Weitere Informationen zur Partnerschaft für Nachhaltigkeit undihren Fortschritten:www.edeka-verbund.de/wwfhttps://www.wwf.de/zusammenarbeit-mit-unternehmen/edeka/http://ots.de/T8USksEDEKA und WWF - Seit 10 Jahren mehr Umweltschutz in Regalen undLieferkettenEDEKA und WWF feiern das Jubiläum ihrer Partnerschaft fürNachhaltigkeit. Die im Jahr 2009 begonnene Kooperation zum Schutz derMeere und für nachhaltige Fischerei wurde 2012 zu einer umfassenderenund langfristigen Partnerschaft weiterentwickelt. Der WWF berät EDEKAseit inzwischen 10 Jahren wissenschaftlich fundiert inunterschiedlichen Themen- und Sortimentsbereichen. Schwerpunkte sindFisch und Meeresfrüchte, Holz/Papier/Tissue, Palmöl/Palmkernöl, Soja/Nachhaltigere Nutztierfütterung, Süßwasser, Klima, Verpackungen undBeschaffungsmanagement. Zielsetzung ist es, die natürlichenRessourcen der Erde zu schonen, den ökologischen Fußabdruck von EDEKASchritt für Schritt deutlich zu verringern und immer mehr Kunden fürnachhaltigere Produkte sowie nachhaltigeren Konsum zu begeistern.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägtenEDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreierStufen: Bundesweit verleihen rund 3.700 selbstständige KaufleuteEDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolledes Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht.Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüberhinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen.Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der HamburgerEDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wiedie erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel". Von hiererfolgen die Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele wiebeispielsweise dem Schaffen durchgängiger IT-Strukturen oder zurEntwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- undQualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. Mit demTochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinauserfolgreiche Akzente im Discountgeschäft und rundet so das breiteLeistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2018mit rund 11.300 Märkten und 376.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterneinen Umsatz von 53,6 Mrd. Euro. Mit rund 18.000 Auszubildenden istEDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.WWF DeutschlandDer WWF Deutschland ist Teil der internationalenUmweltschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF). Seit über50 Jahren arbeitet das WWF-Netzwerk rund um den Globus daran, dieUmweltzerstörung zu stoppen und eine Zukunft zu gestalten, in derMensch und Natur in Einklang miteinander leben. In mehr als 1.300nationalen und internationalen Projekten setzt sich der WWFDeutschland aktuell für den Erhalt der biologischen Vielfalt ein.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE AG & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dewww.verbund.edeka.deOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell