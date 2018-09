Grüner Finanzexperte Gerhard Schick verlässt den Bundestag, um Bürgerbewegung zu gründen (FOTO)

Hamburg (ots) -Einer der prominentesten Köpfe der Grünen im Bundestag verlässtdas Parlament, um eine Bürgerbewegung zu gründen. Wie dieWochenzeitung DIE ZEIT berichtet, wird der grüne FinanzpolitikerGerhard Schick zum Jahreswechsel sein Abgeordnetenmandat niederlegen."Ich gründe zusammen mit anderen die ,Bürgerbewegung Finanzwende'.Und das braucht meine ganze Kraft, das geht nicht nebenher", sagtSchick im Interview mit der ZEIT. Die neue Bewegung sei"überparteilich und unabhängig", so der Grünen-Politiker. "Da wäre esnicht gut, wenn ich als Vorstand gleichzeitig einerBundestagsfraktion angehöre."Wir gründen die ,Bürgerbewegung Finanzwende' ganz bewusst zumzehnten Jahrestag des Lehman-Crashs", sagt Schick. "ImGründungsprozess unserer Bürgerbewegung ist mir klar geworden, wiesehr die Kritik an den Finanzmärkten wirklich alle Teile unsererGesellschaft durchzieht. Gerade auch viele Konservative sind totalirritiert. Zehn Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise sind dieentscheidenden Reformen ausgeblieben. Und die Empörung darüber ist inder Gesellschaft weit verbreitet. Diesen Bürgern wollen wir eineStimme geben."Aufsichtsratschef der Nichtregierungsorganisation (NGO) wird lautSchick der frühere Finanzmanager Udo Philipp sein. Ebenfalls dabeisei der ehemalige Chef der Monopolkomission, Martin Hellwig. Schickweiter: "Dazu kommen der DGB, Unternehmer, Verbraucheranwälte undweitere Wissenschaftler. Aus allen politischen Parteien, außer derAfD, sind Gründungsmitglieder dabei."Der Finanzpolitiker sagt: "Um Veränderungsdruck aufzubauen,braucht es mehr als Debatten im Parlament. Bürgerinnen und Bürgermüssen Teil dieser Diskussion werden können. Dann können wir zeigen,dass es nicht nur einzelne Experten sind, die sich andere Regeln anden Finanzmärkten wünschen, sondern sehr viele Menschen. Eben eineBürgerbewegung."Nach Informationen der ZEIT erfolgt die Anschubfinanzierung der"Bürgerbewegung Finanzwende" durch mehrere Stiftungen: Die SchöpflinStiftung, die Stiftung Finanzwende, die Hans-Böckler-Stiftung und dieEuropean Climate Foundation. Langfristig sollen Mitgliedsbeiträge undEinzelspenden die NGO tragen.Pressekontakt:Das komplette ZEIT-Interview dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de). Diese Presse-Vorabmeldungfinden Sie auch unter www.zeit.de/vorabmeldungen.Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell