Grüner Aktionsplan: Ökopartei will Wirtschaftskompetenz beweisen

BERLIN (dpa-AFX) - Kapital für Gründer, umweltfreundliche Kunststoffe, Milliarden für den Breitbandausbau: Zum Wahlkampfauftakt wollen die Grünen mit Ideen für die Wirtschaft punkten.



Ihr Konzept sieht unter anderem vor, jedem, der sich selbstständig macht, ein zins- und steuerfreies Darlehen von 25 000 Euro zu gewähren. Mehr als 50 Milliarden Euro umweltschädliche Subventionen will die Fraktion abbauen und 750 Millionen Euro pro Jahr in die Umstellung auf umweltfreundliche Kunststoffe stecken. Die Prämie für den Kauf von Elektroautos soll auf 5000 Euro steigen - derzeit sind es 4000.

Der Aktionsplan sollte am Freitag auf einem Kongress mit knapp 500 Gästen präsentiert werden und lag der Deutschen Presse-Agentur vor. "Wir schaffen den Wandel am besten, wenn wir mit den Unternehmen eine gemeinsame Richtung einschlagen", sagte Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt. Aber man könne nicht weitermachen wie bisher. "Zu groß sind unsere Probleme etwa bei Auto-Abgasen in den Städten, Plastik-Vermüllung der Meere, Verschmutzung unseres Grundwassers durch Überdüngung."

Zu den Plänen der Grünen gehört auch, ab 2030 keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr neu zuzulassen und die "industrielle Massentierhaltung" bis spätestens 2037 zu beenden. Fraktionsvize Oliver Krischer sagte, für den digitalen und ökologischen Wandel bräuchten Unternehmen verlässliche Rahmenbedungen./ted/DP/zb