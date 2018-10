Grünenthal vereinbart Vertrag über 922 Millionen US-Dollar mit AstraZeneca für Nexium und Vimovo

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Aachen (ots) -- Größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte stärktführende Position Grünenthals im Bereich der Schmerztherapie- Magenschützende Medikamente adressieren hohen medizinischenBedarf[1] bei Schmerzpatienten, die mit nichtsteroidalenAntirheumatika (NSAR) behandelt werdenGrünenthal gab heute bekannt, dass es die europäischen Rechte anNexium und die globalen Rechte (ohne USA und Japan) an Vimovo für 922Millionen US-Dollar (811 Millionen Euro) von AstraZeneca erworbenhat. Nexium (Esomeprazole) ist ein Protonenpumpen-Inhibitor (PPI),der die Produktion von Magensäure bei Patienten mitgastroösophagealen Refluxerkrankungen und Geschwüren reduziert. DasMedikament ist für eine Reihe von Indikationen zugelassen, darunterdie Vorbeugung und Behandlung von Magengeschwüren, die durchschmerzlindernde, nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR)hervorgerufen werden. Vimovo ist ein Kombinationspräparat ausNaproxen, einem schmerzlindernden NSAR, und Esomeprazol, dem gleichengastroprotektiven Wirkstoff wie in Nexium. Vimovo ist für diesymptomatische Behandlung von Arthrose, rheumatoider Arthritis undankylosierender Spondylitis bei Patienten indiziert, die Gefahrlaufen, NSAR-assoziierte Magengeschwüre und/oder Duodenalgeschwüre zuentwickeln."Diese Akquisition ist die größte Einzelinvestition in derGeschichte Grünenthals und ein wichtiger Schritt hin zu unsererVision einer schmerzfreien Welt für Patienten", erklärte GrünenthalsCEO Gabriel Baertschi. "Es gibt einen hohen ungedeckten medizinischenBedarf[1] für Patienten, die über einen längeren Zeitraum undhochdosiert mit NSAR-Präparaten behandelt werden. Obwohl alleRichtlinien Magenschutz für diese Patienten empfehlen, belegen Daten,dass viele ungeschützt bleiben und jeder vierte Magengeschwüre unddie damit verbundenen schweren Komplikationen entwickeln kann[2].Grünenthals große Schmerzkompetenz und die gut etablierten ProdukteNexium und Vimovo passen daher strategisch perfekt zusammen."Grünenthal ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereichder innovativen Schmerzbehandlung und verwandter Therapien.Laut Vertrag wird Grünenthal die exklusiven Rechte zur Vermarktungvon Nexium für die zugelassenen Indikationen in 33 europäischenLändern übernehmen. Nexium generiert auch nach Ablauf desPatentschutzes weiterhin signifikante Umsätze. Der Gesamtumsatz vonNexium für die vertraglich vereinbarten Märkte betrug 2017 248Millionen US-Dollar (220 Millionen Euro). Grünenthal erhält darüberhinaus die globalen Vermarktungsrechte für Vimovo mit Ausnahme derUSA und Japan. Vimovo ist in über 30 Ländern erhältlich und in denmeisten europäischen Märkten bis 2025 patentrechtlich geschützt.Vimovo erzielte 2017 einen Umsatz von 79 Millionen US-Dollar (70Millionen Euro) in den vertraglich vereinbarten Märkten.Mit dieser Akquisition wird Grünenthal seine EBITDA-Performancevoraussichtlich verdoppeln. Darüber hinaus wird das Unternehmen seinGeschäft in mehreren schmerzbezogenen therapeutischen Kategorien undRegionen deutlich verbessern. Die Transaktion steht noch unter demVorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden. DerAbschluss wird für Dezember 2018 erwartet.Die Finanzierung von Grünenthal wurde durch die KonsortialbankenBBVA, BNP Paribas, Commerzbank und ING sichergestellt.Über NexiumNexium (Esomeprazol) wird zur Behandlung von gastroösophagealenRefluxerkrankungen, Geschwüren und dem Zollinger-Ellison-Syndromeingesetzt. Es wird auch zur Vorbeugung und Behandlung vonMagengeschwüren eingesetzt, die durch schmerzlindernde,nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR) hervorgerufen werden. Esgehört zur Medikamentenklasse der Protonenpumpen-Inhibitoren (PPIs),die die Produktion von Magensäure reduzieren. Sie binden und hemmendie Säurepumpen einer bestimmten Art von Zellen, die die Magenwandauskleiden, und reduzieren so die Produktion von Magensäure. Damitsenken sie den Säuregehalt im Magen und helfen, Erosionen in derSpeiseröhre oder Geschwüre im Magen und Duodenum zu heilen. Nexiumist in verschiedenen Formulierungen erhältlich: Nexiumgastro-resistente Granulate für die orale Suspension, Nexiumgastro-resistente Multi-Unit-Pellet-System (Nexium MUPS[TM])Tabletten und Nexium Injektion/Infusion mit unterschiedlichenzugelassenen Indikationen. Bitte konsultieren Sie Ihr lokales Labelfür spezifische zugelassene Anwendungen bei Erwachsenen und Kindern.Über VimovoVimovo (Naproxen/Esomeprazol) ist ein Kombinationspräparat ausNaproxen, einem schmerzlindernden, nichtsteroidalen Antirheumatikum(NSAR) und Esomeprazol, dem gleichen gastroprotektiven Wirkstoff wiein Nexium. Vimovo wird angewendet bei Erwachsenen zur symptomatischenBehandlung von Arthrose, rheumatoider Arthritis und ankylosierenderSpondylitis bei Patienten, bei denen das Risiko für eine Entstehungvon gastrischen und/oder duodenalen Ulcera besteht, die durchnichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) hervorgerufen werden können undbei denen eine Behandlung mit geringeren Naproxen-Dosen oder mitanderen NSAR als nicht ausreichend erachtet wird. DasKombinationspräparat reduziert die Häufigkeit von Magengeschwüren umbis zu 70 Prozent im Vergleich zu Naproxen allein[3] und bietetPatienten damit sowohl eine wirksame Schmerzlinderung als auch einenadäquaten Magenschutz. Bitte konsultieren Sie Ihr lokales Label fürspezifische zugelassene Anwendungen.Über GrünenthalGrünenthal ist ein Pharmaunternehmen mit zukunftweisenderForschung, das sich auf die Indikationen Schmerz, Gicht undEntzündungserkrankungen spezialisiert hat. Es ist unser Anspruch, bis2022 einen Jahresumsatz von 2 Mrd. EUR zu erwirtschaften und vier bisfünf neue Produkte für Therapiegebiete zu entwickeln, in denenPatienten einen hohen Leidensdruck haben und für die es bislang nochkeine ausreichenden therapeutischen Lösungen gibt. Als einUnternehmen mit vollständig integrierter Forschung und Entwicklungverfügen wir über langjährige Erfahrung in innovativerSchmerzbehandlung und in der Entwicklung modernster Technologien fürden Patienten. Da wir uns der Innovation sehr verpflichtet fühlen,liegen die Investitionen in unsere Forschung und Entwicklung über demBranchendurchschnitt.Grünenthal ist ein unabhängiges Unternehmen in Familienbesitz mitKonzernzentrale in Aachen, Deutschland. Wir sind in rund 30 Ländernmit Gesellschaften in Europa, Lateinamerika und den VereinigtenStaaten vertreten. Unsere Produkte sind in mehr als 100 Ländernerhältlich, und etwa 5.200 Mitarbeiter arbeiten weltweit fürGrünenthal. Der Umsatz betrug im Jahr 2017 rund 1,3 Mrd. EUR. WeitereInformationen finden Sie unter: www.grunenthal.comFolgen Sie uns auf:LinkedIn: Grunenthal GroupXING: Grünenthal GmbHTwitter: @grunenthalgroupInstagram: gruenenthal# # #1. Scheiman, J.M., Unmet needs in non-steroidal anti-inflammatorydrug-induced upper gastrointestinal diseases. Drugs, 2006. 66 Suppl1: p. 15-21; discussion 29-33.2. Lanza, F.L., F.K. Chan, and E.M. Quigley, Guidelines forprevention of NSAID-related ulcer complications. Am J Gastroenterol,2009. 104(3): p. 728-38.3. Angiolillo, D.J., et al., Impact of concomitant low-dose aspirinon the safety and tolerability of naproxen and esomeprazole magnesiumdelayed-release tablets in patients requiring chronic nonsteroidalanti-inflammatory drug therapy: an analysis from 5 Phase III studies.J Thromb Thrombolysis, 2014. 38(1): p. 11-23.