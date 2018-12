Grünenthal schließt den Vertrag mit AstraZeneca für Nexium und Vimovo ab

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Aachen (ots) - Grünenthal gab heute bekannt, dass es den Erwerbder europäischen Rechte an Nexium und die globalen Rechte (ohne USAund Japan) an Vimovo für einen Gesamtpreis von 922 MillionenUS-Dollar (811 Millionen Euro) von AstraZeneca erfolgreichabgeschlossen hat. "Heute ist ein wichtiger Tag für Grünenthal",sagte Gabriel Baertschi, CEO Grünenthal. "Diese Transaktion ist einwichtiger Schritt hin zu unserer Vision einer schmerzfreien Welt fürPatienten. Sie ist auch die größte Einzelinvestition in derGeschichte unseres Unternehmens. Diese Transaktion wird unsereEBITDA-Performance verdoppeln und unsere führende Position im BereichSchmerzmanagement deutlich stärken."Nexium (Esomeprazole) ist ein Protonenpumpen-Inhibitor (PPI), derdie Produktion von Magensäure bei Patienten mit gastroösophagealenRefluxerkrankungen und nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR)bedingten Geschwüren reduziert. Das Medikament ist für eine Reihe vonIndikationen zugelassen, darunter die Vorbeugung und Behandlung vonMagengeschwüren, die durch NSAR hervorgerufen werden. Vimovo ist einKombinationspräparat aus Naproxen, einem schmerzlindernden NSAR, undEsomeprazol, dem gleichen gastroprotektiven Wirkstoff wie in Nexium.Vimovo ist für die symptomatische Behandlung von Arthrose,rheumatoider Arthritis und ankylosierender Spondylitis bei Patientenindiziert, die Gefahr laufen, NSAR-assoziierte Magengeschwüreund/oder Duodenalgeschwüre zu entwickeln.Mit dieser Akquisition wird das Unternehmen den hohen ungedecktenmedizinischen Bedarf[1] für Patienten abdecken können, die über einenlängeren Zeitraum und hochdosiert mit NSAR-Präparaten behandeltwerden. Obwohl alle Richtlinien Magenschutz für diese Patientenempfehlen, belegen Daten, dass viele ungeschützt bleiben und jedervierte Magengeschwüre und die damit verbundenen schwerenKomplikationen entwickeln kann[2]. "Grünenthals großeSchmerzkompetenz und die gut etablierten Produkte passen daherstrategisch perfekt zusammen", ergänzte Gabriel Baertschi.Laut Vertrag hat Grünenthal die exklusiven Rechte zur Vermarktungvon Nexium für die zugelassenen Indikationen in 33 europäischenLändern übernommen. Grünenthal erhält darüber hinaus die globalenVermarktungsrechte für Vimovo mit Ausnahme der USA und Japan. Mitdieser Akquisition wird Grünenthal seine EBITDA-Performancevoraussichtlich verdoppeln und sein Geschäft in mehrerenschmerzbezogenen therapeutischen Kategorien und Regionen deutlichverbessern.Grünenthal setzt damit seine Wachstumsstrategie konsequent fort,nachdem es sein Schmerzportfolio bereits durch eine Reihe vonAkquisitionen erweitert hatte, darunter die europäischen Rechte anNexium, die weltweiten Rechte an Vimovo (außer USA und Japan), dieglobalen Rechte an Qutenza sowie die globalen Rechte an Zomig (außerJapan). Seit 2016 unterzeichnete das Unternehmen Zukäufe in einemGesamtwert von mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar.Die Finanzierung von Grünenthal wurde durch die KonsortialbankenBBVA, BNP Paribas, Commerzbank und ING sichergestellt.Über GrünenthalGrünenthal ist ein Pharmaunternehmen mit zukunftsweisenderForschung, das sich auf die Indikationen Schmerz, Gicht undEntzündungserkrankungen spezialisiert hat. Es ist unser Anspruch, bis2022 einen Jahresumsatz von 2 Mrd. EUR zu erwirtschaften und vier bisfünf neue Produkte für Therapiegebiete zu entwickeln, in denenPatienten einen hohen Leidensdruck haben und für die es bislang nochkeine ausreichenden therapeutischen Lösungen gibt. Als einUnternehmen mit vollständig integrierter Forschung und Entwicklungverfügen wir über langjährige Erfahrung in innovativerSchmerzbehandlung und in der Entwicklung modernster Technologien fürden Patienten. Da wir uns der Innovation sehr verpflichtet fühlen,liegen die Investitionen in unsere Forschung und Entwicklung über demBranchendurchschnitt.Grünenthal ist ein unabhängiges Unternehmen in Familienbesitz mitKonzernzentrale in Aachen, Deutschland. Wir sind in rund 30 Ländernmit Gesellschaften in Europa, Lateinamerika und den VereinigtenStaaten vertreten. Unsere Produkte sind in mehr als 100 Ländernerhältlich, und etwa 5.200 Mitarbeiter arbeiten weltweit fürGrünenthal. Der Umsatz betrug im Jahr 2017 rund 1,3 Mrd. EUR.Weitere Informationen finden Sie unter: www.grunenthal.comFolgen Sie uns auf:LinkedIn: Grunenthal GroupXING: Grünenthal GmbHTwitter: @grunenthalgroupInstagram: gruenenthal[1] Scheiman, J.M., Unmet needs in non-steroidalanti-inflammatory drug-induced upper gastrointestinal diseases.Drugs, 2006. 66 Suppl 1: p. 15-21; discussion 29-33.[2] Lanza, F.L., F.K. Chan, and E.M. Quigley, Guidelines forprevention of NSAID-related ulcer complications. Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:
Stepan Kracala, Head Global CommunicationsTel.: +49 241 569-1335, Stepan.Kracala@grunenthal.comGrünenthal GmbH, 52099 Aachen, GermanyKerstin Nacken, Head Editorial Management and Media RelationsTel.: +49 241 569-2710, Kerstin.Nacken@grunenthal.comGrünenthal GmbH, 52099 Aachen, Germany