Grünenthal erwirbt globale Rechte für Qutenza®

Aachen (ots) - Grünenthal gab heute bekannt, dass es dieverbliebenen weltweiten Kommerzialisierungsrechte für das dermaleSchmerzpflaster Qutenza® (8% Capsaicin) von Acorda Therapeutics, Inc.(USA) erworben hat. Grünenthal ist damit der weltweite Alleininhabervon Qutenza®, einschließlich der Rechte für die USA, Lateinamerika,Asien und Australien. Bereits im Dezember 2016 hatte Grünenthal dieexklusiven Kommerzialisierungsrechte für Europa, den Nahen Osten undAfrika erworben."Als führendes Unternehmen im Bereich Schmerzforschung undSchmerzmanagement streben wir danach, Lösungen für Patienten miteinem hohem ungedecktem medizinischem Bedarf bereitzustellen.Qutenza® passt strategisch perfekt zu uns, da es unser bestehendesSchmerzportfolio ergänzt und eine echte Alternative zum derzeitigenBehandlungsstandard darstellt", sagt Gabriel Baertschi, ChiefExecutive Officer von Grünenthal.Qutenza® ist ein hochwirksames Schmerzmittel. Eine einmalige,einstündige, lokale Behandlung mit diesem Pflaster kann zum Beispielbei Nervenschmerzen nach einer Gürtelrose Schmerzlinderung fürmindestens drei Monate bewirken. Grünenthal will Qutenza® Patientenweltweit zur Verfügung stellen. In Ländern, in denen das Unternehmenkeine eigene Vermarktungsgesellschaft hat, wie in Asien undAustralien, will Grünenthal Partner gewinnen oder Qutenza®auslizenzieren.Grünenthal setzt hiermit seine Wachstumsstrategie konsequent fort,nachdem es sein Schmerzportfolio durch eine Reihe von Akquisitionenbereits erweitert hatte, darunter die europäischen Rechte an Nexium®,die weltweiten Rechte an Vimovo® (außer USA und Japan) und dieglobalen Rechte an Zomig® (außer Japan). Seit 2016 unterzeichnete dasUnternehmen Zukäufe in einem Gesamtwert von mehr als 1,3 MilliardenUS-Dollar.Über Qutenza®Das Qutenza® (Capsaicin) Pflaster ist in den USA für dieBehandlung neuropathischer Schmerzen im Zusammenhang mitpostherpetischer Neuralgie zugelassen. Eine einmalige einstündige,lokalisierte Behandlung mit Qutenza® kann zur Linderung der Schmerzennach Gürtelrose (PHN) für mindestens drei Monaten führen. In Europaist Qutenza® von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) zurBehandlung von peripheren neuropathischen Schmerzen bei Erwachsenenentweder allein oder in Kombination mit anderen Schmerzmittelnzugelassen. Das Pflaster liefert eine Dosis Capsaicin direkt an diegeschädigten Nerven in der Haut, die die Ursache für neuropathischeSchmerzen sind. Auf dem schmerzenden Bereich angewendet, verringertdas Capsaicin die spontane Aktivität und kann dadurch dieneuropathische Schmerzintensität verringern. Wichtige Informationenfinden Sie hier: www.qutenza.com (für USA) und http://ots.de/E8Y6Xj(für Europa)Über GrünenthalGrünenthal ist ein Pharmaunternehmen mit zukunftsweisenderForschung, das sich auf die Indikationen Schmerz, Gicht undEntzündungserkrankungen spezialisiert hat. Es ist unser Anspruch, bis2022 einen Jahresumsatz von 2 Mrd. EUR zu erwirtschaften und vier bisfünf neue Produkte für Therapiegebiete zu entwickeln, in denenPatienten einen hohen Leidensdruck haben und für die es bislang nochkeine ausreichenden therapeutischen Lösungen gibt. Als einUnternehmen mit vollständig integrierter Forschung und Entwicklungverfügen wir über langjährige Erfahrung in innovativerSchmerzbehandlung und in der Entwicklung modernster Technologien fürden Patienten. Da wir uns der Innovation sehr verpflichtet fühlen,liegen die Investitionen in unsere Forschung und Entwicklung über demBranchendurchschnitt.Grünenthal ist ein unabhängiges Unternehmen in Familienbesitz mitKonzernzentrale in Aachen, Deutschland. Wir sind in rund 30 Ländernmit Gesellschaften in Europa, Lateinamerika und den VereinigtenStaaten vertreten. Unsere Produkte sind in mehr als 100 Ländernerhältlich, und etwa 5.200 Mitarbeiter arbeiten weltweit fürGrünenthal. Der Umsatz betrug im Jahr 2017 rund 1,3 Mrd. EUR. WeitereInformationen finden Sie unter: www.grunenthal.comFolgen Sie uns auf:LinkedIn: Grunenthal GroupXING: Grünenthal GmbHTwitter: @grunenthalgroupInstagram: gruenenthalFür weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:Stepan Kracala, Head Global CommunicationsTel.: +49 241 569-1335, Stepan.Kracala@grunenthal.comGrünenthal GmbH, 52099 Aachen, GermanyKerstin Nacken, Head Editorial Management and Media RelationsTel.: +49 241 569-2710, Kerstin.Nacken@grunenthal.comGrünenthal GmbH, 52099 Aachen, GermanyOriginal-Content von: Grünenthal Group, übermittelt durch news aktuell